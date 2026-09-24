“Me volvieron a matar”, confesó la abuela de Mateo Yagame al enterarse de la resolución

Ante la decisión de la jueza María José Lescano, quien resolvió mantener la medida de seguridad sobre el menor no punible vinculado a la causa por el homicidio de Kim Gómez, salió a hablar -visiblemente afectada- Claudia Amigo, abuela de Mateo Yagame, otro joven asesinado en La Plata por un menor inimputable y cuyo expediente tramitó ante el mismo juzgado.

En el caso de Mateo, sin embargo, la respuesta fue inversa, ya que se optó por el levantamiento de la medida de seguridad sobre el autor.

“Hoy me volvieron a matar”, manifestó la mujer, quien planteó: “¿Con qué criterio dejan libre a uno y al otro no, si los dos eran inimputables?”.

La abuela de Yagame sostuvo además: “Las víctimas son todas iguales. Por eso la Justicia no tendría que hacer diferencias”.

Sin embargo, en la resolución se consideró que el proceso socioeducativo y terapéutico “cumplió sus objetivos” y que no existen elementos suficientes para sostener la privación de la libertad.

En el mismo fallo se remarcó que durante el tiempo de internación el joven mostró una evolución favorable, con avances en el control de impulsos, la convivencia y la reflexión sobre el hecho investigado.

Asimismo se informó que el acusado no podrá acercarse a menos de 100 metros de Noelia Roldán (mamá de Mateo) y sus familiares, ni mantener contacto virtual o mediante redes sociales.

Mateo Yagame fue atacado el 11 de enero de 2025 en 135 entre 78 y 79 y murió dos días después en el Hospital San Martín, a raíz de una grave herida que dañó la arteria femoral.

El autor de la puñalada mortal ahora se encontraría radicado en el Norte del país.