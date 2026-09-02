Investigan dos muertes ocurridas en distintos puntos de la ciudad

La Policía Bonaerense y la Justicia investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la mañana de este miércoles en el interior de un automóvil, en la zona de 122 entre 71 y 72.

El fallecido fue identificado como Pablo González Fretes, un hombre de nacionalidad extranjera, según confirmaron fuentes vinculadas al caso. Su cuerpo fue hallado dentro de un Chevrolet Aveo blanco, patente LNX 932, que se encontraba estacionado en esa zona.

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, no se detectaron signos evidentes de violencia ni indicios de que alguna de las puertas o ventanas del vehículo hubiera sido forzada. De todos modos, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión qué ocurrió.

Efectivos de la Comisaría Novena de La Plata quedaron a cargo de las primeras actuaciones y en el lugar se esperaba la intervención de Policía Científica. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó bajo la órbita del fiscal Patricio Barraza, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata.

Otra muerte en pleno centro platense

El caso se conoció pocas horas después de otro hallazgo fatal ocurrido durante la madrugada en pleno centro de La Plata. En ese episodio, un hombre fue encontrado muerto en el patio interno de un edificio ubicado sobre avenida 44, entre 8 y 9.

En ese caso también intervino el Comando de Patrullas y fue convocado personal de Policía Científica. La investigación se inició bajo la misma carátula de "averiguación de causales de muerte" y una de las primeras hipótesis apunta a una posible caída desde altura.

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia que permita vincular ambos episodios, que son investigados de manera independiente.

Con este segundo hallazgo, la jornada de este miércoles quedó marcada por dos muertes que son investigadas por la Justicia en distintos puntos de la ciudad. En ambos casos, las pericias y los informes forenses serán determinantes para establecer las causas de los fallecimientos.