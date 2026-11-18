La muerte de Nicolás Emilio Salerno, el trabajador de 48 años que fue encontrado sin vida en el Observatorio Astronómico de La Plata, sigue generando conmoción y preguntas. En las últimas horas, un amigo y colega suyo publicó un sentido mensaje en las redes sociales en el que reconstruyó cómo fueron los momentos previos al desenlace y cuestionó el trato que recibió la familia durante el operativo.

"Hay muertes que duelen y dejan muchas preguntas. La de Nicolás Salerno, trabajador del Observatorio Astronómico de La Plata, es una de ellas", comenzó Riso Balvidares en una publicación realizada en su cuenta de X. En el mismo mensaje, expresó su bronca por algunas situaciones que, según sostuvo, se produjeron después del trágico episodio.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió durante la noche del domingo, cuando Nicolás recibió un llamado para destrabar la cúpula del Observatorio. El hombre subió para realizar esa tarea y, poco después, su compañero escuchó un grito. Al acercarse, lo encontró tendido en el suelo y en estado agonizante.

Ante la dramática escena, el compañero llamó a una ambulancia e intentó asistirlo, aunque los esfuerzos no fueron suficientes para salvarle la vida.

Sin embargo, según el testimonio de su amigo, el dolor por la pérdida estuvo acompañado de cuestionamientos por la manera en que se desarrolló el operativo posterior. En particular, apuntó contra el trato que habría recibido la familia de Salerno cuando llegó al lugar.

"Cuando llegó la familia, no la dejaron ingresar, mientras que algunas autoridades de la Facultad sí pudieron hacerlo. La sensación que les quedó fue de abandono", manifestó en su publicación.

Otro de los aspectos que puso sobre la mesa estuvo relacionado con las condiciones en las que Nicolás realizaba algunas de sus tareas. Según indicó, sus compañeros advertían que llevaba adelante trabajos de mantenimiento sin contar con los elementos de seguridad necesarios.

En ese sentido, destacó que Salerno tenía un vínculo muy especial con el Observatorio y que muchas de esas actividades las realizaba por vocación y por el amor que sentía por la astronomía y la institución.

Una vida ligada a la astronomía

Nicolás tenía 48 años, dos hijos, una pareja y un amplio círculo de amigos. Durante el día trabajaba en la Dirección General de Cultura y Educación, pero nunca había perdido su vínculo con el Observatorio Astronómico, un espacio al que estaba profundamente ligado.

"Lo hacía por vocación, por amor a la astronomía y al Observatorio, mucho más que por una obligación laboral", remarcó su amigo.

Y cerró su mensaje con una reflexión sobre las circunstancias en las que se produjo la tragedia: "Nicolás tenía 48 años, dos hijos, una pareja y muchos amigos. Esta vez, ese trabajo que tantas veces había hecho le tocó realizarlo de noche".

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias de la muerte. Tal como informó EL DÍA, una de las hipótesis preliminares apunta a una posible caída desde el techo del antiguo edificio del Observatorio, aunque las autoridades aguardan los resultados de las pericias para establecer fehacientemente cómo ocurrió el hecho.