“No aceptamos sus disculpas”: el duro mensaje del hermano de Walter Armand a La Toretto antes de los alegatos

La quinta jornada del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", volvió a tener como protagonista a la familia de Walter Armand. A la salida de los tribunales de La Plata, Milton, hermano del motociclista atropellado y fallecido en abril de 2024, habló con EL DÍA y cuestionó tanto la estrategia de la defensa como las disculpas que la acusada había expresado durante el debate.

"Vemos que las pruebas que han querido poner ellos no mostraron nada de lo que en verdad pasó. Creo que con las cámaras ya alcanza para mostrar lo que pasó. Es llamar a amigos o familias para hablar de ella, pero no tienen nada que ver para lo que hizo o lo que pasó", sostuvo Milton al referirse a los testimonios y elementos incorporados durante las audiencias.

Sus declaraciones llegaron después de que la defensa de Alvite desistiera de los testigos que tenía previstos para este viernes, decisión que permitió cerrar la etapa probatoria del juicio. Ahora, las partes se preparan para los alegatos, que fueron fijados para el martes 24 de noviembre.

El rechazo a las disculpas de Alvite

Uno de los momentos más sensibles del juicio estuvo relacionado con el pedido de disculpas que Felicitas Alvite expresó ante el tribunal durante la primera audiencia. Sin embargo, Milton fue contundente al explicar que la familia no las aceptó.

"No lo tomamos, ni lo aceptamos. Tendría que haber sido en su momento y no ahora en esta instancia frente a los jueces. Muy armado y muy teatro. Creo que si era sentido, era desde el primer momento y nunca lo hizo", manifestó.

En esa misma línea, cuestionó la actitud que, según su interpretación, tuvo la acusada desde el momento del hecho y durante el proceso judicial.

"Salió a fingir demencia, molestaron mucho otras cosas. No son unas disculpas sentidas, si hay un llanto es por ella o armado. Creo que se está dando cuenta por lo que está pasando ahora", agregó.

El impacto de la cuarta audiencia

Milton también se refirió a lo ocurrido durante la cuarta jornada del debate, cuando declaró una profesional que había intervenido en las evaluaciones psiquiátricas de Alvite.

Sin entrar en detalles sobre el contenido de las declaraciones, el hermano de Walter reconoció que lo escuchado en la sala le provocó una fuerte impresión.

"No podemos hablar en detalles, pero fue impactante, porque no pensé ver o escuchar lo de esta persona. Con lo que escuchamos ayer de los profesionales, la palabra justicia tiene que estar en todos lados", expresó.

Qué espera la familia para los alegatos

Con la etapa de producción de pruebas finalizada, la atención de la familia Armand está puesta ahora en el martes 24 de noviembre, cuando la fiscalía, la querella y las defensas presenten sus conclusiones ante el tribunal.

Milton aseguró que esperan que los abogados mantengan el pedido de condena por homicidio simple con dolo eventual, la calificación que sostiene la acusación contra Alvite.

"Lo que esperamos con la familia es lo que piden los abogados desde que cambió la carátula: que se cumpla por dolo eventual. Porque fueron seis semáforos, tuvo la oportunidad de volver para atrás. Tuvo tiempo de pensar y cuando tenés tiempo de pensar, lo hacés igual y matás, tiene que haber una justicia. Esto no fue un accidente", afirmó.

El caso tiene como víctima a Walter Armand, de 36 años, quien murió tras ser atropellado el 12 de abril de 2024 en la esquina de avenida 13 y 532, cuando circulaba en motocicleta. La acusación sostiene que Alvite conducía un Volkswagen Gol Trend y que habría cruzado varios semáforos en rojo antes del impacto.

Por el hecho también está imputada Valentina Velázquez, quien conducía otro vehículo durante el recorrido previo al choque y enfrenta una acusación vinculada a la participación en una prueba de velocidad o destreza con un vehículo.

Con la prueba cerrada, el juicio entrará ahora en su etapa decisiva. Los alegatos del 24 de noviembre serán el momento en que las partes expondrán sus posiciones finales y solicitarán las resoluciones que consideran correspondientes. Para la familia Armand, la expectativa sigue puesta en que se sostenga la acusación por dolo eventual.