Juicio a La Toretto, día 3: el hermano de Armand quebró en llanto y Alvite agachó la cabeza

La tercera audiencia del juicio contra Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, por la muerte de Walter Armand tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando declaró Milton Armand, hermano menor de la víctima. Entre lágrimas, recordó cómo era Walter, el vínculo que mantenía con su familia y el profundo impacto que provocó su muerte. Durante el testimonio, la acusada agachó la cabeza y la madre de la víctima debió retirarse de la sala por la conmoción.

Milton fue el quinto testigo de la jornada y su declaración estuvo atravesada por el dolor de una familia que, desde aquella noche, intenta sobrellevar una pérdida que, según expresó, les cambió la vida para siempre.

“Era mucho para mí y para mi familia”, manifestó al recordar a Walter, a quien describió como una buena persona, trabajador, músico y alguien que llevaba consigo los valores que les habían enseñado en su casa.

Eran cuatro hermanos. Walter era el menor y dejó dos hijos, de 8 y 16 años, que todavía buscan respuestas ante la ausencia de su padre. Milton contó que los chicos le preguntan constantemente por él y que lo ven en distintos lugares, una situación que vuelve todavía más difícil atravesar el duelo.

“Sus hijos me preguntan todo el tiempo por el padre, lo ven por todos lados. Es muy difícil”, expresó durante su declaración.

El regreso a la casa familiar y el presentimiento de su madre

Antes del hecho, Walter se había separado y había vuelto a vivir con su madre en La Plata. Para Milton, ese regreso había significado un cambio importante en la vida de ambos: su hermano había encontrado nuevamente un lugar en el hogar familiar y su madre estaba feliz de tenerlo cerca.

“Ella estaba más contenta con la vuelta de Walter, se amaban mucho”, recordó.

El hermano de la víctima relató que aquel viernes su madre comenzó a preocuparse cuando no recibió el mensaje que esperaba de su hijo. Según contó, tuvo el presentimiento de que algo malo había ocurrido.

Poco después, Milton recibió la noticia de que Walter había fallecido. La familia viajó a La Plata y, al llegar, los enviaron a la comisaría. Desde entonces, explicó, el golpe sigue presente en la vida cotidiana de todos.

“Mi madre presentía que algo le había pasado. Fue un golpe duro que se recuerda todos los días”, sostuvo.

“Ella dice que es la última vez que ve a su hijo”

Uno de los pasajes más duros del testimonio estuvo relacionado con las imágenes del accidente y el efecto que tuvieron en la madre de Walter. Milton explicó que, cuando le preguntan por qué vuelve a mirar el video, la respuesta de ella es que se trata de la última vez que puede ver a su hijo.

“Ella dice que es la última vez que ve a su hijo”, contó.

El recuerdo volvió a generar una fuerte conmoción en la sala. La madre de la víctima no pudo continuar presenciando la audiencia y debió retirarse, mientras el testimonio de Milton exponía las consecuencias personales y familiares de la muerte de Walter.

“Le cambió la vida, la desarmó”, expresó sobre el impacto que sufrió su madre.

“Después de ver las cámaras, eso no fue un accidente”

Hacia el final de su declaración, Milton dejó en claro el reclamo que sostiene la familia desde la muerte de Walter: que el caso tenga una respuesta judicial y que exista una pena acorde con lo ocurrido.

“Él no hizo nada malo. No está bien lo que pasó, no podemos entenderlo. Nos cambió totalmente la vida”, manifestó.

También se refirió a las imágenes que se conocieron sobre el episodio y expresó su postura frente a lo que muestran: “Después de ver las cámaras, eso no fue un accidente”.

En ese sentido, reclamó que el proceso judicial permita establecer responsabilidades y que la muerte de su hermano no quede sin una sanción.

“Lo que queremos es que haya una justicia, que no pueda alguien hacer eso y que no tenga una pena, ¿sino de qué sirve?”, planteó.

La declaración de Milton Armand dejó uno de los momentos más emotivos de la tercera audiencia. Entre el llanto de los familiares, el recuerdo de Walter y el reclamo de justicia, el testimonio volvió a poner en primer plano el impacto que su muerte dejó en sus hijos, sus hermanos y su madre.