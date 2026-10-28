La búsqueda de Martín Rolando López, el hombre de 44 años que desapareció el viernes 23 de octubre luego de salir del Instituto Médico Platense, en La Plata, continúa rodeada de incertidumbre. En medio de la angustia, su hermana Lucila volvió a pedir colaboración para difundir el caso y sostuvo que la familia está haciendo todo lo posible para encontrarlo.

“No se pudo ir así de la nada. Estamos agotando todos nuestros recursos para difundir búsqueda”, expresó hoy Lucila en diálogo con EL DÍA.

Martín fue visto por última vez frente al establecimiento médico ubicado en la esquina de 1 y 51, donde acompañaba a su suegra, de 81 años, que debía someterse a una operación de cadera. Según consta en la denuncia, alrededor de las 14.40 recibió una llamada telefónica y anunció que saldría a caminar y permanecería en las inmediaciones.

“Ahora vengo, voy a caminar, voy a estar abajo”, fueron las últimas palabras que, según el relato de la denunciante, pronunció antes de retirarse. Sin embargo, nunca regresó y desde entonces no volvió a comunicarse con su entorno.

La falta de respuestas incrementó la preocupación de sus familiares, que intentaron contactarlo reiteradamente a través de su teléfono celular, sin éxito. También se comunicaron con parientes que viven en San Luis, de donde es oriundo Martín, pero tampoco obtuvieron información que permitiera conocer dónde se encuentra.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata. Desde entonces, sus allegados comenzaron a difundir su fotografía y los datos personales para ampliar la búsqueda y lograr que cualquier persona que pueda haberlo visto aporte información.

Según indicaron sus familiares, no es habitual que Martín se ausente durante tantas horas sin avisar. Por eso, la falta de contacto y la ausencia de novedades mantienen en vilo a quienes intentan encontrarlo.

Al momento de desaparecer, vestía un jean negro, una remera negra y un cinturón de cuero. Además, llevaba anteojos de receta o descanso. En las últimas horas también circuló una versión sobre un posible avistamiento en Ensenada, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 2625-670179 y 2658-496659, llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.