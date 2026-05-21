Operativo en Altos de San Lorenzo: secuestraron 10 motos y hubo incidentes con piedrazos

Un importante operativo de saturación y control vehicular se llevó adelante durante la madrugada en distintos puntos de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, donde agentes de la Secretaría de Seguridad secuestraron al menos diez motocicletas por irregularidades en la documentación.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, los controles se desarrollaron entre las 2 y las 4 de la mañana y contaron con la participación de varios móviles municipales y personal de seguridad.

El foco principal del despliegue estuvo en la zona de la plaza de Altos de San Lorenzo, donde grupos de motociclistas realizaban maniobras imprudentes y generaban preocupación entre vecinos del barrio.

En ese contexto, las autoridades montaron un “cerrojo” para interceptar a los rodados y verificar la documentación correspondiente. Como resultado, se concretó el secuestro de diez motos que presentaban distintas faltas reglamentarias.

Fuentes del operativo indicaron además que hubo momentos de fuerte tensión cuando algunos masculinos comenzaron a arrojar piedras contra los móviles municipales en un intento de evitar los controles y entorpecer el procedimiento.

A pesar de la agresión, desde la Secretaría de Seguridad confirmaron que ningún integrante del personal resultó herido y que los operativos pudieron continuar con normalidad.

Las imágenes del procedimiento muestran la presencia de varios patrulleros municipales y efectivos trabajando sobre las calles del barrio, mientras se realizaban controles sobre motos y conductores en plena madrugada.