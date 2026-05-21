“A lo Destino Final”: principio de incendio y cortocircuito en una cama solar de un local de La Loma

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la zona de avenida 19 y 42, en el barrio platense de La Loma, luego de que se registrara un principio de incendio y un cortocircuito en el extractor de una cama solar de un comercio del lugar.



Según pudo saber el móvil de EL DÍA, el episodio ocurrió durante la mañana y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la cuadra, debido al humo que comenzó a salir desde el interior del local. La situación rápidamente motivó un llamado de emergencia y hasta el sitio acudieron efectivos de Bomberos y agentes de Guardia Urbana.



De acuerdo a las primeras informaciones, el inconveniente se habría originado en el sistema extractor de una de las camas solares, donde se produjo un desperfecto eléctrico que derivó en un principio ígneo. Afortunadamente, la situación pudo ser controlada a tiempo y no pasó a mayores.



Testigos que se encontraban en las inmediaciones describieron la escena “como de película”, e incluso algunos bromearon con que parecía “Destino Final”, por la inesperada secuencia que alteró la tranquilidad habitual de la zona.



Los bomberos realizaron tareas preventivas y de inspección para evitar nuevos riesgos eléctricos dentro del comercio, mientras que personal de Guardia Urbana colaboró con el ordenamiento del tránsito y la seguridad en el sector.



Pese al susto y la rápida intervención de los equipos de emergencia, no se registraron personas heridas ni fue necesario evacuar viviendas cercanas.





Testigos que se encontraban en las inmediaciones describieron la escena “como de película”, e incluso algunos bromearon con que parecía “Destino Final”, por la inesperada secuencia que alteró la tranquilidad habitual de la zona.



Los bomberos realizaron tareas preventivas y de inspección para evitar nuevos riesgos eléctricos dentro del comercio, mientras que personal de Guardia Urbana colaboró con el ordenamiento del tránsito y la seguridad en el sector.



Pese al susto y la rápida intervención de los equipos de emergencia, no se registraron personas heridas ni fue necesario evacuar viviendas cercanas.