Choque entre una moto y un auto en Ringuelet: un joven terminó hospitalizado

Un nuevo siniestro vial se registró este jueves en Ringuelet, donde una moto y un automóvil chocaron en la intersección de 19 y 521. Como consecuencia del impacto, un joven de 22 años debió ser trasladado al Hospital de Gonnet, aunque se encuentra fuera de peligro.



Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la jornada de este 21 de mayo y motivó la intervención de personal de la comisaría 11ª. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el accidente había sido protagonizado por una motocicleta Gilera 125 roja y negra y un Peugeot 207 gris.



La víctima fue identificada como Facundo Acuña, de 22 años, quien conducía el rodado menor. De acuerdo al parte oficial, el joven presentaba fuertes dolencias en la zona de la cadera tras la colisión.



Minutos después acudió una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Giamello, que asistió al motociclista en el lugar y luego lo trasladó al Hospital San Roque de Gonnet “sin riesgo de vida”.



En tanto, la conductora del automóvil, identificada como Karen Porrino, de 55 años, fue notificada de la formación de una causa caratulada como “lesiones culposas”, con intervención de la UFI Nº14 del Departamento Judicial La Plata.



Además, la fiscalía dispuso la realización de pericias de Policía Científica, test de alcoholemia y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo el choque.



La imagen posterior al accidente mostró a la motocicleta tendida sobre el asfalto y varios restos plásticos esparcidos en la calzada, mientras el tránsito circulaba con demoras en el sector.

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