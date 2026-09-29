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Otro ataque en un edificio de La Plata: forzaron la puerta y huyeron con bicicletas

Un grupo de delincuentes forzó la entrada de un edificio ubicado en la zona de 121 y 66 durante la madrugada del domingo. Los vecinos del complejo habitacional expresaron su preocupación frente a la impunidad del ataque

Por Redacción

La ola de asaltos en edificios de La Plata sumó otro capítulo el pasado domingo por la madrugada. Cuando el grueso de los vecinos descansaba en sus hogares, un grupo de ladrones forzó el acceso principal de una torre ubicada en la intersección de las calles 121 y 66. Con absoluta impunidad y en cuestión de escasos minutos, los malvivientes lograron sustraer tres bicicletas del interior del inmueble.

El blanco del ataque fue la Torre 3 del complejo. Según la reconstrucción del hecho, los asaltantes emplearon una herramienta específica para destrozar la traba de seguridad de la puerta principal.

Una vez superada esa barrera, los sujetos se movieron con total libertad por las instalaciones hasta llegar a un espacio de uso común. Allí encontraron los tres rodados, los cuales carecían de cadenas  y concretaron el robo sin mayores obstáculos.

El veloz accionar expuso la fragilidad de los accesos y encendió las alarmas de la comunidad del barrio. La enorme tranquilidad con la cual actuaron los delincuentes generó un clima de indignación y alerta constante entre los residentes del lugar.

"Sentimos una enorme impotencia ante la libertad para moverse y meterse en nuestros espacios", manifestaron los habitantes del complejo tras el robo.

La facilidad con la cual los asaltantes superaron las estructuras metálicas alimenta el terror vecinal ante futuros embates delictivos en esa misma torre o en los edificios aledaños. 

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