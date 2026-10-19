Otro femicidio en La Plata: encuentran muerta a una mujer adentro de una zanja

Una mujer de 32 años oriunda de Bolivia fue encontrada muerta este fin de semana en una zanja a la vera de la avenida 66 en la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata. Tras el hallazgo la Justicia libró una investigación por femicidio, mientras que la policía detuvo de inmediato al autor del crimen, un hombre de 32 años de la misma nacionalidad que la víctima.

El cuerpo fue encontrado en cercanías del cruce con la avenida 197. Las averiguaciones oficiales permitieron establecer que la mujer había concurrido a una fiesta en la zona, de donde se retiró en compañía de un hombre, quien fue identificar de inmediato y detenido como sospechoso del asesinato.

De acuerdo con la información a la que se pudo acceder, el operativo estuvo encabezado por efectivos de la Comisaría 15° de Olmos y se efectuó en un domicilio a unos 300 metros de distancia del lugar en donde fue hallada la mujer. Se indicó que durante el procedimiento el sujeto confesó la autoría del crimen.

El caso es instruido por la UFI N°8 y el Juzgado de Garantías de La Plata bajo la caratula de femicidio.

Femicidios en La Plata

Cabe recordar que la semana pasada, en el Barrio Hipódromo, Gabriela Martínez, de 39 años fue asesinada en su casa. José Martín Burgos, de 48 años, fue detenido después de presentarse espontáneamente en una comisaría y reconocer que había matado a su pareja y que había llevado a su hijito a Jujuy.

El hombre se negó a declarar en la indagatoria ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y en paralelo, las hermanas de la víctima buscan que el menor, de apenas un año y medio, vuelva a La Plata y pueda quedar al cuidado de sus familiares maternos.