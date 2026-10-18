Femicidio en La Plata: el doloroso reclamo de la madre de Gabriela para recuperar a su nieto

El dolor atraviesa cada palabra. La madre de Gabriela, la mujer de 39 años asesinada el pasado 12 de octubre en La Plata, alzó la voz para exigir justicia por el femicidio y suplicar la pronta restitución de su nieto. El agresor y pareja de la víctima asfixió a la mujer, secuestró al bebé de poco más de un año y lo trasladó hacia la provincia de Jujuy.

“Estoy hecha pedazos porque me entregaron a mi hija muerta, tal como él me había amenazado varias veces por teléfono”, relató la señora en medio de un pedido desesperado por recuperar al niño. Además, describió al menor con traumas severos a raíz del calvario vivido.

El niño se encuentra ahora a miles de kilómetros, bajo la tutela de parientes del homicida. Para la abuela, la lejanía agrava la tragedia: “Es un bebé que no conoce a nadie, nació conmigo y con su mamá. Por favor, pido ayuda para que me lo traigan de vuelta”.

El desenlace fatal de Gabriela ocurrió en una vivienda de calle 39 entre 121 y 122, de Barrio Hipódromo. Según la propia confesión del individuo, de 48 años, el ataque letal se produjo el lunes 12. La reconstrucción preliminar apunta a un estrangulamiento en la escalera del domicilio, una propiedad que la pareja habitaba desde hacía apenas cuatro meses.

En ese lapso, tras el crimen, el sujeto emprendió un viaje hacia el norte del país para alojar a la criatura en la residencia de una hermana suya. Recién a su retorno a la Ciudad, unas 72 horas después del asesinato, el femicida acudió de forma espontánea a la Comisaría 2ª para admitir su responsabilidad penal.

Al presentarse las autoridades en la dirección señalada por el asesino confeso, los peritos hallaron el cadáver con claros signos de asfixia mecánica. La confirmación del deceso provocó una conmoción profunda en el barrio y un dolor inconmensurable ante la llegada de los allegados de la víctima al lugar de los hechos.

Ahora, el expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17, con la fiscal María Eugenia Di Lorenzo al frente de las pesquisas. La funcionaria judicial buscará esclarecer la mecánica exacta del ataque y los movimientos precisos del imputado durante el tiempo de impunidad previo a su entrega.