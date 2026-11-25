Tres hombres fueron detenidos durante un mega operativo policial que se extendió durante gran parte de la madrugada de este miércoles en La Plata. Tal como informó EL DIA, Están acusados de integrar una banda organizada dedicada a cometer entraderas en nuestra ciudad. En el procedimiento se secuestraron tres vehículos, dos de ellos con pedido de captura, tres armas de fuego, herramientas, máscaras y un balde con elementos metálicos conocidos como "miguelitos", que presuntamente utilizaban para evitar las persecuciones policiales.

El operativo tuvo momentos de extrema tensión, con una persecución por distintas calles de la ciudad y varios móviles policiales involucrados. La fuga terminó en la zona de 13 y 71, cuando el Volkswagen Vento blanco en el que escapaban los sospechosos intentó tomar una avenida en contramano y chocó contra un patrullero del Comando de Patrullas.

Como consecuencia del impacto, el sargento que conducía el móvil sufrió una lesión en la mano izquierda. Además, otros dos patrulleros que participaban del procedimiento también colisionaron y sus ocupantes sufrieron lesiones leves.

Cómo comenzó la persecución en La Plata

De acuerdo con el reporte policial, todo comenzó cuando efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Novena realizaban tareas de prevención en el barrio El Mondongo y observaron una camioneta Hyundai Creta gris oscuro en la que viajaban cuatro hombres. Al consultar la patente a través del sistema informático, los policías detectaron una irregularidad: el dominio colocado correspondía en realidad a una camioneta Dodge Ram.

Los efectivos continuaron el seguimiento y observaron que el vehículo ingresó a una cochera ubicada en 119 y 63. Poco después, los cuatro ocupantes salieron caminando, con los rostros cubiertos y vestidos con ropa oscura, y abordaron un Volkswagen Vento blanco que circulaba sin patente colocada.

La situación llamó la atención de los policías, que dieron aviso a otros móviles y mantuvieron el seguimiento del automóvil. A la altura de 122 y 64, efectivos del SASU intentaron interceptar el vehículo con sirenas y balizas. Sin embargo, los ocupantes desobedecieron la orden de detenerse y aceleraron, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles platenses.

El choque contra un patrullero y el final en 13 y 71

La fuga terminó en la zona de 13 y 71. Allí, el Volkswagen Vento intentó tomar una avenida en contramano y terminó colisionando contra un móvil del Comando de Patrullas. El patrullero era conducido por un sargento que sufrió una lesión en la mano izquierda como consecuencia del impacto. Durante el operativo también se produjeron colisiones que involucraron a otros dos móviles policiales, cuyos efectivos sufrieron lesiones leves.

Finalmente, los uniformados lograron reducir y detener a tres de los sospechosos de 24, 25 y 33 años. Si bien inicialmente eran cuatro los hombres que habían sido vistos en los vehículos, el procedimiento terminó con tres aprehendidos, que quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas.

Tres autos, armas y herramientas secuestradas

Tras las detenciones, los investigadores avanzaron sobre la cochera de 119 y 63, donde había quedado estacionada la camioneta Hyundai Creta. Con autorización del propietario del lugar, ingresaron y encontraron otros elementos que serían de interés para la causa.

Allí secuestraron la Hyundai Creta, que tenía un pedido de secuestro activo desde el 21 de septiembre de 2026, solicitado por la comisaría Novena de La Plata en una causa por robo agravado. Junto a ese vehículo también encontraron un Volkswagen Nivus blanco, que registraba un pedido de secuestro activo desde el 13 de septiembre de 2026, requerido por la comisaría Décima de Lanús en una causa por robo automotor. El tercer vehículo incautado fue el Volkswagen Vento blanco en el que se desplazaban los sospechosos.

Entre los elementos secuestrados se destacan dos pistolas Bersa —una calibre 9 milímetros y otra calibre .380 con la numeración suprimida— y una carabina Winchester calibre .22. También encontraron una escalera plegable, dos barretas, tres máscaras, cuatro pares de guantes, dos linternas, un criquet neumático, tres mochilas, dos rodilleras, dos camperas negras y una impresora HP.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue un balde con una importante cantidad de "miguelitos" metálicos de fabricación casera. Se trata de elementos que, al ser arrojados sobre el asfalto, pueden provocar daños en los neumáticos de los vehículos y dificultar la persecución policial.

La modalidad de la banda, investigación judicial y prontuarios

Otro dato que surgió del procedimiento fue que los detenidos llevaban teléfonos celulares con auriculares colocados. Según el reporte policial, se trata de una modalidad utilizada en hechos de entraderas, en la que los integrantes de una banda se comunican entre sí mediante dispositivos telefónicos y auriculares.

Para los investigadores, los elementos encontrados y las circunstancias del procedimiento permiten establecer que los tres aprehendidos formarían parte de una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad de entraderas en La Plata. La causa fue caratulada como robos reiterados, portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de las UFI 6, a cargo del fiscal Barraza, y UFI 14, a cargo de la fiscal Scarpino.

Además, el reporte policial consigna antecedentes penales de dos de los detenidos. Uno de ellos registra causas de 2025 por portación ilegal de arma de guerra y robo agravado en poblado y en banda, mientras que otro tiene un antecedente de 2018 por robo agravado.

La investigación buscará determinar ahora la participación de los sospechosos en distintos hechos delictivos cometidos en la región.