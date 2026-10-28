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Pertenencias apartadas y bolsas listas para cargar

Por Redacción

El miedo a dejar una vivienda sola durante varios días también volvió a quedar expuesto en Los Hornos. Una mujer que se había ido de vacaciones el 3 de octubre regresó en las últimas horas a su propiedad de 75 y 187 bis, y descubrió que delincuentes habían ingresado y revuelto todo en su ausencia. Según denunció, los ladrones forzaron las rejas y la puerta de entrada para acceder a la casa. Entre los elementos sustraídos había dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. Pero un detalle llamó la atención: en una habitación encontraron bolsas negras preparadas y varios equipos apilados, como si los ladrones hubieran dejado parte de las pertenencias listas para retirarlas en otro momento.

La mujer sospecha que el robo ocurrió durante la madrugada, ya que su hija había permanecido en la casa hasta la tarde anterior. Ahora, los investigadores deberán establecer este nuevo robo.

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