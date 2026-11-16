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El odontólogo dejó una nota por sus bienes

Piden informes por el estado de una sucesión testamentaria

Por Redacción

Ante un planteo de apertura a prueba de la causa “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Barreda Ricardo Alberto s/ Expropiación Directa”, realizado por el apoderado de cuatro herederos con derecho de acrecencia sobre los bienes, el Estado bonaerense antepuso un pedido de información, que ya fue cursado por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata.

El mismo fue dirigido al Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín, donde tramita el expediente “Barreda Ricardo Alberto s/ Sucesión Testamentaria”. Es a fin de resguardar el buen orden del proceso y la correcta integración de la litis -en caso de corresponder, según consta en dicha presentación.

Todo surge por el testamento ológrafo (de puño y letra) que el odontólogo confeccionó estando preso en Olmos y en el que cedió sus bienes al psicólogo Alejandro Juan Clara, en un 60 por ciento, y a quien fuera su abogado, Eduardo Luis Gutiérrez, en el 40 restante, más allá de que aún no fue declarado válido.

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