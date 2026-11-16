Ricardo Barreda: a 34 años de la masacre, sigue el litigio

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en la casona de la calle 48 entre 11 y 12, hoy convertida en un centro de lucha contra la violencia machista. Sin embargo, 34 años después, en tribunales sigue en pleno desarrollo un litigio derivado de esa masacre: la Provincia y los herederos reconocidos mantienen una disputa por el valor del inmueble.

El 24 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata excluyó del expediente de expropiación a Mariana y Emilio Tomás Arreche, sobrinos de Gladys McDonald, la esposa de Barreda. El tribunal revocó una resolución anterior y respaldó la posición del Fisco bonaerense al considerar que el grado de parentesco de ambos excede el límite establecido legalmente para heredar los bienes.

La resolución se inscribe en un expediente que lleva más de 13 años de trámite y que todavía debe definir cuánto dinero deberá pagar el Estado por la propiedad. Los herederos reconocidos solicitaron recientemente la apertura de la causa a prueba para avanzar hacia esa determinación.

El punto de conflicto es económico, pero tiene como escenario una casa cargada de una enorme significación histórica y criminal. La Provincia de Buenos Aires pretende abonar la valuación fiscal del inmueble, mientras que los herederos reclaman que la indemnización se establezca de acuerdo con su valor de mercado.

La disputa se volvió posible después de que Barreda fuera declarado judicialmente “indigno” para heredar a sus víctimas, una consecuencia civil derivada de los crímenes que impidió que el propio asesino pudiera beneficiarse patrimonialmente de la muerte de su esposa, sus hijas y su suegra.

Sin embargo, un testamento ológrafo, firmado el 19 de mayo de 2015, donde el odontólogo declara como sus legítimos sucesores al psicólogo Alejandro Juan Clara y al abogado Eduardo Luis Gutiérrez, ahora motivo el pedido de información adicional (ver aparte).

La casona de calle 48 entre 11 y 12, en pleno centro platense, fue declarada de utilidad pública con el objetivo de destinarla a un centro de prevención y asistencia integral para víctimas de violencia de género y expropiada en agosto de 2021. Durante años permaneció abandonada y deteriorada.

Así, mientras la causa penal quedó definitivamente cerrada hace años, la discusión patrimonial continúa. Y lo hace alrededor del mismo inmueble que el 15 de noviembre de 1992 se convirtió en escenario de uno de los crímenes más impactantes de la historia criminal argentina.

La masacre

Ese domingo al mediodía, Barreda se encontraba en la vivienda familiar cuando tomó una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16 después de una discusión doméstica.

El expediente de expropiación de la casa de la calle 48 continúa en pleno trámite judicial

Primero disparó contra su esposa, Gladys McDonald, de 57 años, y contra su hija menor, Adriana, de 24, en la cocina. Después subió a la planta alta y asesinó a su suegra, Elena Arreche, de 86 años.

Finalmente mató a su hija mayor, Cecilia, de 26, cuando bajaba por las escaleras.

Fueron cuatro asesinatos cometidos en cuestión de minutos dentro de una casa ubicada a pocas cuadras del corazón de La Plata.

Después, Barreda intentó simular un robo, pero en 1995 fue sentenciado a perpetua. En 2008, al superar los 70 años, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario y en 2016, la libertad plena.

Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud y dificultades habitacionales. Terminó internado en el geriátrico en José C. Paz, donde murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años.

Durante décadas, el odontólogo fue convertido en una figura de consumo popular. Y hasta tuvo un documental y una película, esta última alejada de aquella mirada de trivialización.