Clotilde Beatriz Lezcano, de 20 años, está alojada en la Unidad 8 de Los Hornos, detenida por el homicidio de un empresario en Moreno. Ahora es investigada por presuntamente coordinar desde prisión una organización que drogaba a hombres para robarles.

La joven fue señalada como la presunta líder de una banda que captaba víctimas a través de aplicaciones de citas. Según la investigación de la DDI de La Matanza, Lezcano habría coordinado los movimientos de sus cómplices desde la cárcel platense, donde permanecía detenida por un crimen cometido en junio de 2024.

Aquel caso tuvo como víctima a Luis María Schroeder, un empresario de 72 años asesinado en su casa del barrio cerrado Terrazas del Sol, en Moreno. La investigación determinó que había sido atacado bajo una modalidad similar: tras ser drogado, recuperó la conciencia, fue golpeado y murió asfixiado con un cinturón. Por ese hecho, Lezcano fue imputada por homicidio agravado. Ahora, los investigadores buscan establecer si desde la Unidad 8 volvió a organizar ataques de la misma modalidad, luego de un asalto ocurrido en Ramos Mejía que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Video | Así operaba desde La Plata la banda de viudas negras

El crimen del empresario

El antecedente más grave que registra Clotilde Beatriz Lezcano es el homicidio de Luis María Schroeder, un empresario de 72 años asesinado en junio de 2024 en su vivienda del barrio cerrado Terrazas del Sol, en Moreno. El ataque fue investigado bajo la modalidad de viuda negra: la víctima habría sido drogada durante un encuentro y, cuando recuperó la conciencia, fue golpeada y finalmente asfixiada con un cinturón.

De acuerdo con la investigación judicial, Lezcano habría integrado el grupo que ingresó a la propiedad del empresario. Tras el crimen, los delincuentes escaparon con dinero, armas y otros objetos de valor. Por ese hecho, la joven quedó imputada por homicidio agravado criminis causa y otros agravantes, entre ellos el suministro de estupefacientes a la víctima. Fue detenida en junio de 2025, un año después del asesinato, cuando tenía 19 años.

Los investigadores lograron avanzar sobre su presunta participación a partir de información aportada por uno de los sospechosos y otras pruebas reunidas durante la pesquisa. Desde entonces permanece alojada en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos. Ahora, su nombre volvió a quedar bajo la lupa porque sospechan que, pese a estar detenida por aquel homicidio, habría coordinado desde la cárcel una nueva organización dedicada a cometer robos mediante el mismo mecanismo.