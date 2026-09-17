Prisión preventiva para cuatro detenidos en la causa vinculada a la mafia china en La Plata

La causa que investiga el funcionamiento de una presunta organización vinculada a la denominada mafia china en La Plata sumó una nueva resolución judicial: un juez de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención de cuatro personas que habían sido arrestadas durante los operativos realizados en el marco de la investigación.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías N°6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16. Los imputados son Huang Yun, Raúl Duarte García, Jonatan Emanuel Reyes y Jinchao Chen.

En el caso de Zheng Wu Dong y Zheng Wei Dong, la imputación estaba relacionada con la presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Durante uno de los allanamientos, realizado en una vivienda de Villa Elvira, los investigadores secuestraron una pistola Bersa con municiones y una escopeta con cartuchos, según consta en la resolución judicial. Tras ello, ambos habían recibido el pedido de prisión preventiva, pero recibieron la excarcelación y se encuentran en libertad.

Mientras que Zheng Wei Dong y Zheng Wu Dong,

De acuerdo con la resolución judicial, la investigación contempla distintas figuras penales según la situación de cada acusado. Entre ellas aparecen la presunta asociación ilícita agravada, cohecho activo, tráfico de influencias, juego clandestino y tenencia ilegal de armas.

Una investigación que comenzó con el análisis de teléfonos

El expediente se inició a partir del análisis de teléfonos secuestrados a Ke Deqiang, señalado por los investigadores como presunto jefe de la estructura y cuyo paradero actualmente se desconoce.

Según la hipótesis fiscal analizada por el magistrado, las comunicaciones permitieron reconstruir presuntos vínculos con actividades relacionadas con el juego clandestino, préstamos de dinero y supuestos pedidos de dinero para evitar clausuras, además de gestiones irregulares vinculadas con habilitaciones y licencias de conducir.

La Justicia considera que la estructura investigada podría haber estado integrada por más de diez personas y que habría contado con la participación o colaboración de funcionarios públicos. En ese contexto, el magistrado sostuvo que todavía quedan medidas de prueba por realizar, entre ellas el análisis de teléfonos y documentación secuestrados durante los allanamientos.

Qué se investiga en cada caso

La situación procesal de los ahora cuatro detenidos no es idéntica. Huang Yun quedó vinculada, según la resolución, a una imputación por presunta asociación ilícita agravada y juego clandestino.

En tanto, Raúl Duarte García fue señalado como presunto coautor de la asociación ilícita agravada, mientras que Jonatan Emanuel Reyes, identificado en el expediente como funcionario público, quedó imputado por presunta asociación ilícita agravada, cohecho activo y tráfico de influencias. Por su parte, Jinchao Chen quedó procesado en esta instancia por su presunta participación en la asociación ilícita.

La causa continúa

Con las prisiones preventivas dictadas, los cuatro imputados deberán permanecer privados de su libertad mientras avanza la investigación, aunque la resolución contempla la posibilidad de analizar medidas de morigeración para dos de ellos.

Las defensas de algunos de los acusados habían solicitado la excarcelación o la libertad por falta de mérito. Esos planteos fueron rechazados en los casos analizados por el magistrado.

Ahora, la investigación continuará con el análisis del material secuestrado y otras medidas de prueba. La Justicia deberá determinar, a partir de esos elementos, el alcance de las responsabilidades individuales y la eventual existencia de una estructura delictiva organizada.