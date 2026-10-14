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Se reavivó el fuego en el ex Comercial de La Plata: así quedó por dentro la escuela incendiada

Las imágenes a las que accedió EL DÍA muestran cómo quedó parte del salón de actos, afectado por las llamas durante el incendio registrado este miércoles, pasadas las 11. Según el parte policial, el fuego comenzó en un cuarto de servicio ubicado detrás de ese sector. Investigan las causas y no hubo heridos.

Por Redacción

El incendio que sacudió este miércoles por la mañana a la Escuela Secundaria N.º 31, conocida como el ex Comercial San Martín, dejó daños en el interior del establecimiento y generó momentos de tensión entre alumnos, docentes y directivos.

Las imágenes a las que accedió EL DÍA muestran cómo quedó parte del salón de actos, consumido por las llamas durante el episodio que obligó a evacuar el edificio. El fuego se desató pasadas las 11 y provocó una importante humareda que pudo observarse desde el exterior.

De acuerdo con el parte policial, el personal que patrullaba la zona tomó conocimiento del incendio a través de una comunicación radial y, al llegar al establecimiento, encontró a los Bomberos del Cuartel Central La Plata trabajando y a los alumnos siendo evacuados.

El procedimiento se desarrolló en la escuela ubicada en la zona de calle 46, entre 2 y diagonal 80. Una vez controlada la situación, las autoridades constataron que no había víctimas ni personas que necesitaran asistencia médica.

Dónde comenzó el fuego

Uno de los datos centrales que surgieron del informe oficial es que el foco ígneo se habría iniciado en un cuarto de servicio ubicado detrás del salón de actos.

Por el momento, no se determinó si el incendio fue intencional ni cuál fue el factor que lo desencadenó. Entre las hipótesis que se busca esclarecer figura la posibilidad de un cortocircuito o que algún artefacto eléctrico hubiera quedado enchufado.

Ante lo ocurrido, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se solicitó la intervención de peritos de la Dirección de Bomberos para establecer el origen del fuego y determinar las circunstancias en las que se produjo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 17, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5.

Evacuación y preocupación en la comunidad educativa

El incendio generó preocupación en la comunidad educativa por la presencia de humo y las llamas dentro del edificio. La evacuación permitió poner a resguardo a quienes se encontraban en la institución mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

Afortunadamente, el episodio terminó sin personas heridas. Ahora, las pericias serán fundamentales para determinar cómo comenzó el fuego y evaluar las consecuencias que dejó en las instalaciones de la escuela.

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