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“Te quemo”, la cruda amenaza a un joven trabajador

Por Redacción

En otro episodio de inseguridad registrado en las últimas horas en La Plata, tuvo como víctima a un trabajador que realizaba un reparto. El hecho ocurrió de noche en 67 entre 28 y 29, cuando dos motochorros lo sorprendieron al regresar a su vehículo después de concretar una entrega. Según denunció la víctima, de 31 años, los delincuentes se movilizaban en una moto de alta cilindrada de color azul. El acompañante descendió del rodado, sacó un arma de fuego y lo amenazó para que entregara su moto. “Dame la moto o te quemo”, le habría dicho el asaltante, según consta en la denuncia. El repartidor entregó su moto Zanella 110 y su celular. El delincuente subió al rodado y escapó junto a su cómplice en dirección a calle 28. Para huir, incluso circularon en contramano por 67. Los dos asaltantes llevaban cascos negros y, de acuerdo con su descripción, tendrían entre 18 y 25 años. Por estas horas ambos son buscados.

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