La Unidad Fiscal San Juan emitió un comunicado en el que informó que hasta ahora no se pudo establecer una causa determinada del accidente aéreo en dicha provincia que provocó la muerte de siete ocupantes del helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto el pasado 29 de julio.

La investigación tramita ante el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo del fiscal general Francisco Maldonado y con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.

Hasta el momento, la investigación no ha establecido una causa determinada del accidente, por lo que las medidas dispuestas y en curso tienen como objetivo “reconstruir la trayectoria de la aeronave y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro”.

Entre las medidas realizadas se encuentran inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre la aeronave, autopsias, entrevistas a testigos, análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de documentación técnica, aeronáutica y meteorológica. Además, se encuentra en curso un peritaje accidentológico destinado a establecer la trayectoria de vuelo y la posible causa del accidente; el análisis de los dispositivos electrónicos y la recuperación de la información contenida en el registrador de datos de vuelo y voces de cabina.

El siniestro fatal ocurrió en la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la zona denominada Quebrada de La Chilca, cuando brigadistas y funcionarios de distintos organismos de la provincia de San Juan se dirigían a San Agustín de Valle Fértil, donde estaba prevista una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

La aeronave, un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, propiedad de la empresa JASFLY S.A., había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela (53); el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia (55); el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro (52); el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal (50); los bomberos voluntarios y agentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego Andrés Damián Bosch (47) y Rodrigo Sebastián Aimetta (43); y el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla (52).

Las tareas en el lugar del accidente

Las autoridades detallaron que el sitio del impacto se encuentra en la Quebrada de La Chilca, dentro del Parque Provincial Ischigualasto, y presenta dificultades para su acceso. Desde la entrada del parque fue necesario recorrer aproximadamente 23 kilómetros en vehículos 4×4 y luego otros ocho kilómetros a pie.

La División Fotografía y Planimetría del Departamento Policía Científica realizó un informe técnico que incluyó un croquis de geolocalización, mediciones y fotografías del lugar del hecho.

Por su parte, la JST intervino en las tareas y recuperó entre los restos de la aeronave el registrador combinado de datos de vuelo y voces de cabina, que presentaba daños severos provocados por el impacto.

Autopsias y traslado de los cuerpos

Los cuerpos fueron extraídos del lugar, identificados y trasladados en helicóptero hasta el ingreso del parque. Para completar el operativo fueron necesarios cuatro vuelos, debido a que en cada traslado solo podían transportarse dos cuerpos. Luego fueron derivados a la Morgue Judicial.

En todos los casos se determinó que las muertes fueron violentas y se produjeron como consecuencia de politraumatismos. En el marco del proceso de identificación, se realizaron exámenes odontológicos y se tomaron huellas dactilares.

Respecto del piloto, se dispuso un examen toxicológico que no pudo realizarse debido a que, como consecuencia de las lesiones, no fue posible obtener las muestras necesarias. También se ordenó un estudio histopatológico.

Nuevo rastrillaje y análisis de dispositivos

El 14 de agosto se realizó una nueva inspección ocular en la zona del accidente, con intervención de integrantes de la Unidad Fiscal San Juan y distintas dependencias de Gendarmería Nacional.

Para el rastrillaje se utilizaron distintos dispositivos de detección. Después de más de 14 horas de trabajo fueron encontrados y secuestrados tres celulares, un teléfono satelital y una notebook. También fueron hallados efectos personales de las víctimas, que fueron restituidos a sus familiares.

La Unidad Técnica Criminalística y Estudios Forenses San Juan realizó un peritaje técnico e informático sobre los dispositivos secuestrados durante el procedimiento inicial y el segundo rastrillaje. Debido al estado en que se encontraban los equipos, solo fue posible extraer información de uno de ellos.

Los datos recuperados fueron remitidos a la Unidad Técnica Criminalística y Estudios Forenses San Juan (UNIPROJUD) para su análisis. La medida fue delimitada a la búsqueda de videos, fotografías, audios o elementos similares, enviados o recibidos, vinculados con el vuelo del 29 de julio, dentro del período comprendido entre el 27 y el 29 de julio de 2026.

Al momento de la elaboración del presente informe, tanto este análisis como el peritaje sobre la computadora se encontraban en trámite, destaca el portal Fiscales.

El análisis del registrador de vuelo

En el marco de la investigación de la JST, el 9 de septiembre la Unidad Fiscal solicitó autorización judicial para realizar la exportación temporaria del registrador de datos de vuelo y voces de cabina recuperado de la aeronave.

El objetivo es trasladar el dispositivo a la sede de la National Transportation Safety Board (NTSB), en Estados Unidos, para intentar recuperar la información almacenada en el equipo, que presenta daños severos provocados por el impacto.

De acuerdo con lo informado por la JST, la NTSB otorgó un turno para iniciar los trabajos el 12 de octubre y estableció como fecha tentativa de conclusión el 20 de octubre.

Preservación de los restos de la aeronave

La Coordinación del Parque Provincial Ischigualasto había solicitado autorización para remover los restos del helicóptero, a lo que la fiscalía pidió el dictado de una medida de no innovar para evitar su traslado antes de completar las diligencias pendientes.

El 18 de septiembre, el juez interviniente dispuso la prohibición de innovar dirigida al Parque Provincial Ischigualasto por un plazo de 60 días corridos, con el objetivo de preservar los restos de la aeronave mientras avanzan las tareas vinculadas con la investigación.

Peritaje accidentológico

Otra de las medidas en curso es el peritaje accidentológico encomendado a la División de Criminalística y Estudios Forenses de la Región X de Gendarmería Nacional.

El estudio deberá determinar la trayectoria de vuelo al momento del siniestro, establecer la posible causa que provocó el accidente y consignar cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad para la investigación.

Información meteorológica y registros del vuelo

El Servicio Meteorológico Nacional remitió las planillas correspondientes a las estaciones meteorológicas próximas al área, los pronósticos para las áreas de San Juan y Caucete y un informe sobre la inexistencia de alertas meteorológicas para el 29 de julio. También fue incorporado el resumen de las condiciones meteorológicas registrado por la Estación Meteorológica Ischigualasto.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aportó el plan de vuelo y los registros correspondientes al desplazamiento de la aeronave.