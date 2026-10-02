Trampa y saqueo virtual: estafa millonaria a dos jubiladas platenses

Dos jubiladas platenses fueron víctimas de una estafa virtual en la que, según denunciaron, presuntos operadores de Personal Flow las guiaron mediante llamadas y videollamadas para acceder a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. Entre ambas, los delincuentes lograron que transfirieran más de $20 millones y, en uno de los casos, hasta solicitaron un préstamo por $4,7 millones que finalmente no llegó a ser transferido.

Los dos casos fueron denunciados ante la DDI La Plata y tienen como víctimas a mujeres mayores de 70 años. En ambos casos, el engaño comenzó cuando las damnificadas buscaban comunicarse con la compañía para solucionar problemas vinculados al servicio. A partir de allí, fueron contactadas por personas que se presentaron como representantes de Personal Flow y que las convencieron de compartir información sensible de sus dispositivos y cuentas.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, uno de los casos tuvo como víctima a una jubilada de 73 años, quien relató que intentaba comunicarse con la mencionada compañía a través de un número telefónico oficial. Como no logró ser atendida, terminó contactándose mediante WhatsApp con otro número que, según dijo, utilizaba el logo de la empresa.

Del otro lado de la comunicación, un hombre se presentó como representante de la compañía y le aseguró que podía ayudarla con un inconveniente relacionado con el decodificador. Para hacerlo, le indicó una serie de pasos que incluyeron aceptar una videollamada, compartir la pantalla del teléfono y enviar fotografías de su DNI y datos biométricos de su rostro.

La mujer siguió las instrucciones y, siempre según su denuncia, terminó ingresando a su cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires mientras el supuesto operador observaba lo que hacía. Con el argumento de “asegurar” sus ahorros, le indicó que transfiriera el dinero a una cuenta propia de Mercado Pago.

La víctima realizó dos transferencias de $5 millones cada una, por un total de $10 millones. Luego, el estafador le indicó que debía descargar “Personal Play” y continuar allí con la operación. La jubilada creó la contraseña mientras, según contó, el hombre permanecía en la videollamada y podía observar sus movimientos.

Una vez dentro de la aplicación, la mujer realizó cuatro transferencias. Tres de ellas fueron por $3.009.999, $3 millones y $2,7 millones a una cuenta a nombre de un hombre. La cuarta, por $1.773.000, tuvo como destinataria una mujer. En total, los movimientos hacia esas cuentas alcanzaron otros $10.482.999.

En medio del procedimiento, la víctima también transfirió $3 millones a la cuenta de su hija, según explicó, porque comenzó a temer que pudiera tratarse de una estafa. Sin embargo, para entonces ya había realizado las operaciones solicitadas por los delincuentes.

El engaño no terminó cuando finalizó la comunicación. De acuerdo con la denuncia, las personas que habían participado de la maniobra continuaron llamándola incluso después de que cortara la comunicación.

Finalmente, después de advertir que había sido engañada y de realizar un reclamo ante el Banco Provincia, decidió acudir a la DDI La Plata para radicar la denuncia.

Similitud en las maniobras

El segundo episodio presenta un mecanismo similar, aunque el monto involucrado fue menor. La víctima, de 77 años, contó que el martes 29 de septiembre buscó en Google un número telefónico de Personal Flow. Luego de comunicarse, comenzó a recibir llamados desde distintos números y quienes estaban del otro lado se presentaron, según su relato, como empleados de la compañía.

Al igual que en el caso anterior, le indicaron que debía aceptar una videollamada y compartir la pantalla de su teléfono. Sin advertir que quienes la contactaban podían observar lo que hacía en el dispositivo, siguió las instrucciones e ingresó a su cuenta bancaria.

A partir de allí, los presuntos operadores la guiaron para realizar dos transferencias: una de $999.999 y otra de $700.000, destinadas a cuentas bancarias a nombre de dos personas diferentes. Pero la maniobra no terminó allí. Los desconocidos también solicitaron un préstamo por $4.700.000, a pagar en 48 cuotas.

Ante la sospecha de que se trataba de una estafa, la mujer bloqueó la cuenta por seguridad y se presentó en la DDI La Plata para denunciar lo ocurrido.

Los dos casos quedaron bajo investigación y por el momento se trata de denuncias en las que las víctimas describieron el mecanismo utilizado por quienes se presentaron como representantes de la empresa. Uno de los puntos que deberán determinar los investigadores es quiénes se encuentran detrás de los números telefónicos utilizados y hacia quiénes fueron dirigidos los fondos.

En ambos episodios el dato que vuelve a encender una alarma es el perfil de las víctimas: las dos son mujeres mayores que buscaban resolver un inconveniente cotidiano y terminaron entregando información sensible, permitiendo el acceso a sus cuentas y realizando operaciones bajo indicaciones de desconocidos.

Por eso, los especialistas suelen recomendar extremar los cuidados con los adultos mayores frente a este tipo de engaños. No compartir claves, datos biométricos ni fotografías de documentación; no permitir que desconocidos observen la pantalla del teléfono y, ante cualquier duda, cortar la comunicación y contactar a la empresa mediante sus canales oficiales son algunas de las medidas que pueden evitar que una consulta por un servicio termine convirtiéndose en una pérdida millonaria.

El cuento de los falsos operadores, una modalidad que apunta y golpea a personas mayores

En dos hechos distintos, ambas buscaban resolver problemas con una compañía telefónica