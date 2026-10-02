Un deseo que se convirtió en pesadilla

Un joven de 28 años denunció en Berisso haber sido víctima de una presunta estafa luego de intentar comprar contenido sexual a través de la plataforma Skokka. Según relató ante la Policía, realizó tres transferencias bancarias por un total de 105.000 pesos para adquirir un paquete de fotografías de mujeres desnudas, pero el material nunca le fue enviado.

Cuando comenzó a reclamar por la compra, le informaron que el monto abonado no era correcto y, horas más tarde, recibió una llamada telefónica en la que lo amenazaron con enviar a alguien a su domicilio si no entregaba otros 100.000 extras.

De acuerdo con la declaración, todo comenzó el miércoles por la noche, alrededor de las 23.30, cuando el denunciante ingresó desde su teléfono celular a la plataforma para comprar el contenido. El hombre explicó que acordó la adquisición de un paquete de fotografías y que efectuó tres pagos mediante transferencias bancarias: uno de 35.000 pesos, otro de 20.000 y un tercero de 50.000. En total, desembolsó 105.000, que fueron enviados a una cuenta a nombre de una mujer identificada en la denuncia.

Sin embargo, pese a haber completado los pagos, el material adquirido nunca llegó. Ante esa situación, el hombre inició una conversación a través de la misma plataforma con un usuario asociado a un número telefónico, desde donde le indicaron que el dinero transferido no era suficiente y que debía abonar una suma adicional.

La situación tomó otro cariz aproximadamente dos horas después, cuando recibió una llamada en la que le advirtieron que, si no cumplía con el requerimiento del pago extra, harían conocer en el círculo cercano del denunciante lo que había comprado. Por eso decidió hacerlo saber ante las autoridades.