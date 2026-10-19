Un fuerte golpe y prendas manchadas de sangre: qué se sabe de los hallazgos del femicidio en La Plata

Nuevos avances en la investigación permitieron echar luz sobre el brutal femicidio registrado en la localidad de Olmos. Las autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo hallado durante la mañana de este lunes en el zanjón situado en la zona de la Avenida 66 y la calle 197 pertenece a Lucy Rueda Batallanos, una mujer de 33 años.

Fuentes ligadas al expediente señalaron que la víctima presentaba un golpe visible en la zona frontal de la cabeza. Hasta el momento, los pesquisas no lograron dar con el arma y esperan los resultados preliminares de la operación de autopsia para determinar con exactitud el mecanismo que le provocó la muerte.

El testimonio de los allegados resultó fundamental para encaminar la causa. Según se pudo reconstruir, la víctima y el presunto victimario habían compartido durante la noche anterior una fiesta organizada por la comunidad boliviana, a la cual ambos pertenecían. Los investigadores confirmaron que no existía un vínculo previo entre ellos.

El quiebre en la causa se produjo gracias al relato de dos jóvenes que advirtieron el momento en que la mujer abandonó el evento en compañía del sujeto. Las descripciones físicas aportadas por estos testigos resultaron concluyentes. Al verse acorralado por las descripciones, el propio implicado se aproximó a los uniformados y, tras unos minutos de diálogo, confesó su participación en el hecho.

El sospechoso residía a escasos 300 metros del punto donde fue descartado el cadáver. En un allanamiento de urgencia efectuado en su vivienda, los peritos incautaron diversas prendas de vestir con manchas hemáticas que serían coincidentes con el grupo sanguíneo de la víctima. La principal hipótesis de la fiscalía sugiere que el agresor trasladó a la mujer hasta su domicilio particular tras la fiesta.

En el marco de las pesquisas, se comprobó el faltante de algunas pertenencias en la cartera de la fallecida, aunque no se trataba de objetos de gran valor económico. Las autoridades no descartan que el ataque haya tenido una motivación de índole sexual.

El individuo arrestado carecía de antecedentes penales computables y no pesaban sobre él denuncias previas vinculadas a episodios de violencia. En las próximas horas, deberá comparecer en sede judicial para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa caratulada como "homicidio agravado por mediar violencia de género".

La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, bajo las directivas del fiscal de turno, Martín Almirón.

Femicidios en La Plata

Cabe recordar que la semana pasada, en el Barrio Hipódromo, Gabriela Martínez, de 39 años fue asesinada en su casa. José Martín Burgos, de 48 años, fue detenido después de presentarse espontáneamente en una comisaría y reconocer que había matado a su pareja y que había llevado a su hijito a Jujuy.

El hombre se negó a declarar en la indagatoria ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y en paralelo, las hermanas de la víctima buscan que el menor, de apenas un año y medio, vuelva a La Plata y pueda quedar al cuidado de sus familiares maternos.