Un incendio arrasó con una maderera en La Plata y una mujer embarazada escapó de entre las llamas

Un incendió de grandes proporciones arrasó en la madrugada de este martes con una maderera ubicada en ruta 36 y 431 de la localidad de Arturo Segui, en La Plata. Fuentes calificadas reportaron que el siniestro se orginó a eso de 1.30h y que una mujer embarazada que vivía en el lugar logró escapar de entre las llamas y tuvo que recibir asistencia médica por la inhalación de humo.

Debido a la magnitud del siniestro debieron intervenir tres dotaciones de bomberos por espacio de casi seis horas. Las llamas afectaron de forma total una vivienda que oficiaba de oficina de ventas, donde dormían dos personas que por fortuna lograron escapar del fuego en plena llamarada.

Se reportó que en cuestión de unos pocos minutos el fuego tomó las maderas dispuestas en el salón de ventas, provocando un incendio feroz.

Tras un llamado de emergencia al 911 se hicieron presentes en el lugar las dotaciones de bomberos para comenzar a trabajar en la extinción del incendio.

Se supo que en la zona se apostó una dotación del cuartel de bomberos voluntarios de El Peligro, a cargo del ayudante Mayor Aguilera, y 2 dotaciones del cuartel de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, a cargo del Ayudante Leonardo Compagnucci.

Luego de casi cuatro horas de arduo despliegue el incendio logró ser dominado. Pasadas las 7h del martes el foco ígneo se dio por extinguido.

En el lugar además trabajó una ambulancia del SAME. Con el correr de las horas se supo que una mujer embarazada que dormía en una habitación inhaló humo en medio de la desesperación por escapar del lugar.

Según las primeras informaciones, las perdidas en la oficina y vivienda "fueron muy importantes".