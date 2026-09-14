Un motociclista chocó contra un auto en Av. 122 y se salvó de ser embestido por un camión

Un nuevo incidente de tránsito generó alarma en el límite de La Plata con Ensenada. El suceso tuvo lugar en la concurrida Avenida 122, entre las calles 43 bis y 44, en el trayecto hacia el Paseo del Bosque. En ese sector, el conductor de una moto se estrelló contra un vehículo estacionado en la vía pública.

Tras la dura caída al asfalto, el hombre se salvó de ser arrollado por un camión que circulaba en el mismo sentido y pudo detener su marcha a tiempo. Poco después del golpe, los testigos y posteriormente los equipos de emergencia acudieron al lugar para concretar la asistencia inicial.

Tras las atenciones de rigor, el personal de salud trasladó al damnificado a un centro médico para realizarle estudios exhaustivos y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Este episodio refleja una vez más la profunda crisis vial que atraviesa durante los últimos años la Región. La situación responde a múltiples factores, como el incumplimiento generalizado de las normas y las malas condiciones de las calles. A este escenario se le añade el incremento del parque automotor, con un protagonismo claro de los rodados de dos ruedas en los accidentes.

En el transcurso de este año, la Región tuvo que lamentar 46 víctimas fatales como consecuencia del tránsito. En la jornada de ayer, un hombre, de 47 años, perdió la vida a raíz del choque con una camioneta en la zona de Camino General Belgrano y 485.

El motociclista fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital San Roque de Gonnet. Sin embargo, murió como consecuencia de las lesiones sufridas. El conductor de la camioneta, de 40 años, quedó imputado por homicidio culposo.