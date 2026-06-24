Inseguridad en La Plata | Vaciaron el departamento de una funcionaria judicial platense

La delincuencia volvió a dar una muestra de audacia en La Plata con un robo tan llamativo como preocupante. Una funcionaria judicial fue víctima de un millonario saqueo en su departamento ubicado en pleno centro de la ciudad, a metros de Plaza Italia y prácticamente sobre la avenida 7, una zona con permanente circulación de personas y con presencia de cámaras de seguridad tanto privadas como municipales.

El hecho ocurrió en las últimas horas y es investigado por la comisaría Primera. Según la denuncia, la víctima se había ausentado de su domicilio, ubicado en un edificio de 46 entre 7 y 8, y al regresar se encontró con una escena desoladora: prendas tiradas en el piso, muebles abiertos y pertenencias revueltas en todos los ambientes.

Asustada por la situación, abandonó inmediatamente el departamento y pidió ayuda al 911. Una vez que los agentes verificaron que no hubiera nadie en el interior, inició el relevamiento de los faltantes. El resultado fue impactante.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes se llevaron numerosos objetos personales, dispositivos electrónicos, accesorios, indumentaria, elementos de valor y una importante suma de dinero en efectivo que, por el momento, no pudo ser precisada en su totalidad. También desaparecieron artículos de colección y otros bienes de considerable valor sentimental.

Pero además de los faltantes, hubo otro detalle que llamó la atención de los investigadores. Los autores del robo no se limitaron a revisar cajones y placares, sino que movieron muebles de lugar, los separaron de las paredes y recorrieron cada ambiente como si estuvieran buscando algo en particular. Incluso desconectaron la alimentación del módem de internet y se llevaron llaves correspondientes al edificio, incluyendo algunas de sectores comunes.

La modalidad empleada y el tiempo que habrían permanecido dentro de la vivienda alimentan múltiples interrogantes. Uno de ellos gira en torno a cómo lograron ingresar y salir de un edificio céntrico sin ser detectados, en una zona donde abundan las cámaras de vigilancia y el movimiento es prácticamente constante.

Precisamente, la presencia de dispositivos de seguridad tanto particulares como municipales podría resultar clave para reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar por dónde accedieron y cómo escaparon con semejante cantidad de elementos.

El caso se suma a una larga lista de episodios de inseguridad que vienen golpeando a la capital bonaerense y que ya no distinguen entre barrios periféricos y zonas céntricas. En los últimos meses -tal como viene informando EL DIA-, los robos en edificios, departamentos y viviendas particulares se multiplicaron, alimentando una creciente sensación de vulnerabilidad entre los vecinos.

Lo sucedido en las inmediaciones de Plaza Italia vuelve a poner sobre la mesa una realidad que preocupa: ni siquiera vivir en uno de los sectores más transitados y vigilados de La Plata parece ser suficiente para mantenerse a salvo de la delincuencia. Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, el hecho reaviva los reclamos por mayores medidas de prevención y respuestas concretas frente a una inseguridad que continúa escalando.