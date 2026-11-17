El grave enfrentamiento armado que alteró la madrugada de este martes 17 de noviembre en el barrio platense de Altos de San Lorenzo suma un elemento clave para su esclarecimiento. Una grabación obtenida por una cámara de seguridad privada muestra el instante preciso en que un automóvil arriba a la cuadra de 89 entre 27 y 28, secuencia tras la cual se desata una ráfaga de disparos en plena vía pública.

Las imágenes, difundidas por habitantes del sector, complementan los registros previos tomados con teléfonos celulares desde el interior de las viviendas, donde se observa a varios sujetos en medio de un intercambio de tiros que sembró el pánico entre las familias.

Según el relato de los vecinos, las detonaciones obligaron a los frentistas a resguardarse dentro de sus casas para evitar ser alcanzados por las balas en un escenario que describen como habitual.

Pesquisa en marcha y reclamo vecinal por disputas narco

A partir de la viralización de los videos y de las alertas recibidas, fuentes policiales confirmaron la apertura de una investigación policial y judicial orientada a establecer la identidad de los tiradores y el origen del vehículo captado en la escena, por lo que se aguardan avances en el transcurso de las próximas horas.

Detrás de estos ataques reiterados, los vecinos denuncian una pugna violenta entre dos facciones delictivas que buscan imponer el control territorial del barrio para la venta de drogas.

Frente a la escalada de violencia y la sensación de inseguridad, los vecinos y comerciantes de Altos de San Lorenzo exigen una respuesta de las fuerzas de seguridad, mayor patrullaje preventivo y la detención de los responsables de mantener a la zona bajo una amenaza permanente.