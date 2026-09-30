VIDEO | Tiros, gritos y extrema tensión durante el robo a una carnicería de La Plata

Un nuevo video permitió reconstruir parte del violento robo ocurrido en una carnicería de Altos de San Lorenzo, en La Plata, donde dos delincuentes encapuchados ingresaron armados, amenazaron a quienes se encontraban dentro del local y efectuaron al menos dos disparos antes de escapar.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.40 en un comercio ubicado en inmediaciones de 16 y 80. En las imágenes se observa el momento de extrema tensión que atravesaron las personas que estaban trabajando cuando los asaltantes irrumpieron en el lugar.

Según se pudo reconstruir, uno de los delincuentes ingresó vestido con ropa deportiva oscura, con el rostro cubierto y un arma de fuego en la mano. Instantes después entró su cómplice, vestido con prendas deportivas azules y detalles celestes.

El asaltante armado permaneció cerca del acceso y comenzó a amenazar a las víctimas. En medio del robo realizó un disparo que impactó en el piso, mientras exigía que abrieran la caja registradora.

Al mismo tiempo, el segundo delincuente recorrió la zona de las exhibidoras y comenzó a llevarse distintos cortes de carne. Finalmente, ambos escaparon con alrededor de 200 mil pesos en efectivo y mercadería.

Pero antes de abandonar el comercio realizaron una segunda detonación. Luego huyeron a bordo de un Toyota Etios blanco, que no tenía patente colocada en la parte delantera y sí en la trasera.

Tras el asalto, personal policial preservó la escena y trabajó en el lugar Policía Científica. Los peritos secuestraron dos vainas servidas y un proyectil encamisado de plomo deformado, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Ahora los investigadores buscan determinar el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del robo y establecer si el vehículo utilizado tiene antecedentes o fue empleado en otros hechos delictivos.

La causa quedó en jurisdicción de la comisaría Octava de La Plata, con intervención de la Justicia.