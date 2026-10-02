"Violada y torturada": habló la familia de la mujer atacada en la Megatoma de La Plata

La conmoción y la desesperación atraviesan a la familia de Romina González, la mujer de 35 años que fue encontrada gravemente herida en la zona de la megatoma de Los Hornos, en La Plata. Mientras permanece internada en el Hospital San Martín, sus allegados reconstruyen las horas previas al episodio y sostienen que fue víctima de un ataque sexual y de una brutal agresión.

Bajo la frase “violada y torturada”, la familia busca visibilizar el caso y exigir respuestas. La Justicia investiga las circunstancias en las que la mujer terminó inconsciente y desangrándose en la vía pública, aunque por el momento no hay detenidos y las circunstancias de la agresión todavía deben ser esclarecidas.

La familia de Romina también difundió una publicación en redes sociales para contar quién era la mujer antes de atravesar las situaciones que describen como traumáticas y visibilizar el grave episodio por el que hoy permanece internada.

En el mensaje, sus allegados señalaron que anteriormente llevaba una vida diferente y mencionaron que atravesaba problemas de consumo. Además, recordaron que tiempo atrás había sufrido otro episodio de extrema violencia, en el que, según expresaron, fue prendida fuego.

“Ahora le vuelve a pasar algo horrible”, escribieron sus familiares, que aseguraron que Romina fue víctima de una agresión sexual y física. En la publicación también indicaron que debió ser operada y que permanece con asistencia respiratoria en un hospital.

El mensaje concluye con un reclamo de justicia y una denuncia contra quienes, según la familia, se habrían aprovechado de su situación de vulnerabilidad.

La publicación se suma a los pedidos de sus allegados para que el caso tenga visibilidad y se avance en el esclarecimiento de lo ocurrido en la megatoma de Los Hornos. La investigación judicial continúa abierta y las circunstancias de la agresión denunciada todavía deben ser determinadas.