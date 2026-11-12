6 millones de fieles movidos por una visita histórica

Tras el paso de León XIV por la Argentina, el Gobierno nacional trazó ayer un balance positivo, aunque evito hacer cualquier mención a la polémica carpa VIP que se instaló en la misma frente al Monumento de los Españoles para agasajar a políticos y famosos.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier destacó que más de “6 millones de personas participaron de los diferentes encuentros y misas”.

Ravier remarcó la significación del evento al señalar que se trató de “la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987”. Algo que, según el funcionario, “mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que trascienden la vida cotidiana. Es un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”, enfatizó el funcionario, al tiempo que ponderó el despliegue de más de 52.000 efectivos federales para garantizar la seguridad del Pontífice y asistentes.