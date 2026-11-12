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BALANCE DEL GOBIERNO

6 millones de fieles movidos por una visita histórica

Por Redacción

Tras el paso de León XIV por la Argentina, el Gobierno nacional trazó ayer un balance positivo, aunque evito hacer cualquier mención a la polémica carpa VIP que se instaló en la misma frente al Monumento de los Españoles para agasajar a políticos y famosos.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier destacó que más de “6 millones de personas participaron de los diferentes encuentros y misas”.

Ravier remarcó la significación del evento al señalar que se trató de “la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987”. Algo que, según el funcionario, “mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que trascienden la vida cotidiana. Es un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”, enfatizó el funcionario, al tiempo que ponderó el despliegue de más de 52.000 efectivos federales para garantizar la seguridad del Pontífice y asistentes.

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