Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: “Es verificable”

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio.

El exfuncionario tenía hasta hoy para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento, que consta de 78 páginas, fue presentado en la noche del domingo por su abogado Matías Ledesma y busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que aún no tenían justificación, entre ellas el dinero en efectivo y la compra del inmueble en Indio Cuá.

De acuerdo a la explicación, Adorni negó las acusaciones y afirmó que la evaluación patrimonial desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año “encuentra sustento razonable y verificable”.

Uno de los puntos marcados por Pollicita reside en la diferencia de más de $43 millones entre sus ingresos y sus gastos conjuntos con su esposa Bettina Angeletti. La defensa del exfuncionario remarcó que es una “brecha residual” y no una “desproporción manifiesta”.

CRIPTOMONEDAS E INMUEBLES

Sobre la compra de la vivienda en el Country Indio Cuá dijo que la misma costó US$120.000 y que gran parte se financió con un préstamo hipotecario. En cuanto a las remodelaciones, negó que hayan costado US$245.000 como comentó el contratista Matías Tabar, sino que, en realidad, desembolsaron US$175.000 de ahorros.

Otra de las adquisiciones de Adorni que estaban bajo la lupa de la Justicia era la compra de otro departamento en Caballito, cuyo precio fue pagado en dólares en efectivo. Según el ex jefe de Gabinete, el dinero provino de sus ahorros.

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y que las billeteras se encuentran vacías.

Dice el escrito presentado hoy: “Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad de una billetera, con lo cual, la sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”. Adorni acompañó un acta en la que un escribano público dio fe de que él tenía esas claves. Pero el acta es de septiembre de este año. No hay un registro similar que dé cuenta de que las claves las tenía Adorni también cuando se operó con esas billeteras. Además, el exjefe de Gabinete sostiene que las criptomonedas las compró con ahorros que tenía “por fuera del sistema financiero”.

En su escrito de ayer, Adorni justificó lo que él presenta como un ocultamiento al fisco del resultado de inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2017.

“AHORRO FAMILIAR”

El escrito afirma que “el origen de esos fondos se explica en el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años: la costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina como resguardo frente a la inestabilidad macroeconómica, la volatilidad cambiaria y las sucesivas restricciones al acceso a moneda extranjera vigentes en distintos períodos de las últimas décadas -entre ellas, el cepo cambiario vigente entre 2011 y 2015, y nuevamente desde 2019-”.

Por otro lado, sobre las rectificaciones en su declaración jurada por los dólares no declarados, Adorni advirtió que no ve en eso un “indicio de ocultamiento” porque “restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado”, motivo por el cual “merece tratamiento benigno”.

Ahora, el fiscal deberá determinar si la documentación entregada por el exfuncionario logra responder las 20 dudas que quedaban por aclarar.

En caso de que no lo haga, podría indicar nuevas medidas de prueba, e incluso podría convocar a indagatoria tanto al exfuncionario de Javier Milei como a su esposa.