Encuentro de Alak con el Tribunal de Cuentas

El intendente Julio Alak mantuvo ayer un encuentro con el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Federico Thea, y el vocal Municipalidades “B”, Daniel Chillo, en el marco del seguimiento de las observaciones formuladas por el Tribunal a la gestión municipal correspondiente al ejercicio 2024.

“Queremos consolidar una administración cada vez más transparente y eficiente, tomando las observaciones del Tribunal como una oportunidad para mejorar los procesos y optimizar la gestión municipal”, afirmó Alak.

Por su parte, Thea destacó “la predisposición del intendente Alak a la hora de recoger sugerencias y pensar alternativas para la implementación de distintos procesos”.

Durante la reunión se abordaron los avances de la Municipalidad para mejorar, a partir de las recomendaciones del Tribunal, procedimientos e instrumentos vinculados a la prestación de diversos servicios mediante el mecanismo de la licitación pública, uno de los aspectos señalados por el organismo de control, según se informó.

En el encuentro también se dio continuidad al trabajo conjunto entre el Tribunal y el Municipio, orientado a sostener intercambios que optimicen la toma de decisiones en el ámbito de la administración local.

Por su parte, Daniel Chillo subrayó el trabajo de los equipos de conducción de la administración municipal, así como la “celeridad y eficiencia” con la que se tomaron las consideraciones emitidas por el Tribunal.

En representación de la Municipalidad participaron también el secretario de Legal y Técnica, Guillermo Comadira; el secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti y el secretario Administrativo, Santiago Ávila. Además, estuvieron presentes el secretario de Relaciones Institucionales y Profesionales del Tribunal, Alejandro Alegretti; y el concejal Sergio Resa.