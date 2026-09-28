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Boletín oficial

Anses: confirman un bono de hasta $70.000 para jubilados en octubre 2026

A quiénes alcanza y cómo acceder al beneficio

Por Redacción

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante octubre 2026 y el monto completo será abonado a quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1108/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, en el caso de los beneficiarios que cobren una suma superior al haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el valor resultante de sumar la jubilación mínima y los $70.000.

Según el informe, el refuerzo alcanzará a titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas.

Para acceder al beneficio, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes de octubre, a la vez que el bono tendrá “carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

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