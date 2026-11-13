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Política y Economía

Apoyo del FMI ante las turbulencias en los mercados

Por Redacción

El Fondo Monetario reiteró su apoyo al plan económico que implementa el Gobierno de Javier Milei y señaló que los movimientos de las últimas semanas en los mercados son producto de una combinación de factores globales y locales. Asimismo, indicó que aún no hay una fecha definida para la reunión del Directorio para la aprobación de la tercera revisión que dispara un desembolso de US$900 millones.

“No se centren demasiado en los movimientos a corto plazo. En vez de ello hay que centrarse en la en la solidez de los principios fundamentales han mejorado mucho”, señaló la vocera del organismo Julie Kozack.

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