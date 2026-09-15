Apoyo regional y mesa de defensa

El intendente Angueira se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y con sus pares Julio Alak, Lisandro Hourcade y Mario Secco, quienes respaldaron su reclamo para evitar el traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio. Los jefes comunales advirtieron que la medida tendría impacto sobre las familias, el comercio, los servicios, los alquileres, la formación técnica y la economía local. También destacaron el vínculo centenario de la institución con Punta Indio y reclamaron que cualquier modificación relevante sea previamente comunicada al Municipio y discutida en una instancia efectiva de diálogo. Finalmente, solicitaron revisar toda medida que reduzca las capacidades operativas, de la Base y reclamaron una audiencia urgente con el ministro de Defensa, Alberto Presti.

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