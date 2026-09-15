“Si trasladan la Base, Punta Indio va a quedar muy golpeada”

La decisión de trasladar las dos escuadrillas que funcionan en la Base Aeronaval Punta Indio generó una fuerte reacción en la comunidad y puso en alerta al distrito por el impacto económico y social que, según advierte el intendente David Angueira, tendría la medida.

Durante una visita a EL DIA, el jefe comunal de ese distrito sostuvo que la noticia mantiene a esa comunidad “en una gran angustia”, debido al impacto socioeconómico que la medida tendría en el distrito.

En ese marco, Angueira contó que, luego de una reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Biano, y los intendentes de la Región, “se conformó una mesa en defensa de la Base”, que lleva adelante distintas acciones políticas (ver aparte).

“Es la principal fuente de trabajo que tenemos en el distrito con más de 500 trabajadores entre militares y civiles”, señaló el jefe comunal. Y estimó que el traslado implicaría unos 600 millones de pesos mensuales que dejarían de circular en la economía local.

Angueira aseguró que no mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Luis Petri, y que el pedido formal de audiencia todavía no tuvo respuesta. Sí fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Madero, quien, según relató, les manifestó que se tendrían en cuenta sus planteos y reconoció que “no habían sido las mejores formas de comunicar la noticia”.

Para el intendente, la salida de las dos escuadrillas equivale a dejar a la Base sin su actividad principal. “Es como si fuese un taller mecánico sin los automóviles”, graficó. Según explicó, actualmente la Base está operativa y cuenta con espacio aéreo propio, pero los aviones serían trasladados a Bahía Blanca.

La posición del municipio es que no se traslade ninguna de las dos escuadrillas.

El intendente también destacó el respaldo de municipios vecinos y una propuesta de la Provincia para refaccionar la pista. Sin embargo, afirmó que todavía no recibieron respuesta del Gobierno nacional.

“Hace 25 días que estamos con una angustia generalizada”, señaló Angueira, aunque remarcó que la comunidad mantiene una resistencia pacífica. “No vamos a bajar los brazos”, aseguró. Y cerró con una advertencia sobre las consecuencias de la medida: “Va a quedar una sociedad muy golpeada”.