Carpas de la “casta” y malestar en la Iglesia

La presencia de celebridades en sectores acondicionados y apartados de la muchedumbre para escuchar al Papa, las fotografías difundidas desde los espacios VIP y los testimonios de voluntarios que no tuvieron el mismo privilegio alimentaron cuestionamientos sobre las prioridades de la organización.

El malestar atribuido a sectores eclesiásticos se concentró en ese contraste: una celebración convocada alrededor de un mensaje de humildad y cercanía con los fieles que terminó atravesada por una discusión sobre accesos preferenciales, comodidades y diferencias de trato. A tal punto que en la Iglesia hubo quienes cuestionaron el montaje de carpas para la denominada “casta VIP”.