Finalmente, Brasil decidió excluir al presidente de Argentina, Javier Milei, de la lista de invitados a la posesión del mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo 5 de enero, confirmó una fuente del gobierno brasileño.

Milei aún no ha reconocido la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) y muy cercano al líder argentino. También ha cuestionado la transparencia del sistema electoral brasileño y lanzado varios insultos personales contra el mandatario brasileño, lo que ha deteriorado la relación entre las dos mayores economías sudamericanas.

En julio el ultraliberal Milei viajó a Brasil para el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, en alusión al periodo en que el presidente brasileño estuvo encarcelado por corrupción, en un proceso posteriormente anulado.

El presidente argentino reiteró esos calificativos poco después en una entrevista, por lo que Brasilia decidió rebajar su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios.

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresó entonces a su país y no volverá a su puesto en Argentina, informó también la fuente del gobierno brasileño, que pidió no ser identificada.

Brasilia, mientras, evalúa la posibilidad de invitar a algún parlamentario de la oposición argentina a la posesión, en lugar del presidente Milei.

La huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tras su derrota, con una escala en Argentina, también ha deteriorado la relación bilateral.

Que no afecten los vínculos

Por parte de Argentina, el canciller Pablo Quirno responsabilizó l Gobierno del vecino país por el deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales. “Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática”, afirmó Quirno en declaraciones radiales, al tiempo que aseguró que la Argentina procura evitar que las diferencias políticas e ideológicas entre ambos mandatarios afecten los vínculos entre los dos países.

El titular del Palacio San Martín recordó que Brasil convocó a consultas a su representante diplomático en julio pasado y solicitó que la Argentina adoptara una medida similar, al tiempo que aseguró que el Gobierno argentino espera el regreso del embajador brasileño “con los brazos abiertos”.

“Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas que hay entre nuestros presidentes, nosotros tratamos de que no impacten la relación diplomática y no hemos tomado decisiones diplomáticas al respecto”, señaló el funcionario.

En cuanto a la ausencia de un saludo de Milei a Lula por su triunfo electoral, Quirno sostuvo que la relación bilateral “no está en sus carriles normales” y afirmó que un pronunciamiento de la Argentina no modificaría el resultado de los comicios brasileños.

El canciller cuestionó algunos aspectos del proceso electoral en el vecino país al considerar que “hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas”, aunque aclaró que la Argentina no pone en duda los resultados de las elecciones.

Ayer en Diputados, Miguel Angel Pichetto pidió la interpelación del canciller por el conflicto con Brasil, pero no prosperó.