El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, le manifestó al presidente Donald Trump su deseo de que vuelva a reunirse con Javier Milei durante 2027 para seguir trabajando “juntos”. En medio de las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina, Lamelas publicó en X: “Me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”.

Las declaraciones del embajador se conocieron dos semanas después de que el vicepresidente estadounidense, James David Vance, suspendiera una gira por América Latina que contemplaba escalas en la Argentina, Colombia y Chile.