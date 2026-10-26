Conmemoración en La Plata, con una jornada académica y exhibición de archivos históricos

El Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, en labor conjunta con la Secretaría de Asuntos Académicos y la Cátedra II de Historia Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), llevará a cabo un encuentro especial con motivo de los doscientos años de la sanción de la Constitución de la República Argentina de 1826. La actividad, con entrada libre y gratuita, se desarrollará este lunesm a partir de las 16:30 horas, en la sede del archivo provincial, ubicada en el Pasaje Dardo Rocha (calle 49 N° 588, entre 6 y 7).

La apertura institucional del acto estará a cargo de la directora del establecimiento provincial, la profesora Alicia Sarno, quien brindará la bienvenida a los asistentes. En ese marco, el público presente podrá contemplar una valiosa muestra documental conformada por legajos originales procedentes del Fondo Documental del Soberano Congreso General Constituyente (1824-1827). Entre las piezas de exhibición figura el manuscrito original del texto constitucional sancionado en aquel período, acompañado por testimonios escritos vinculados a la gestión de la Honorable Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires.

Hacia las 17, la jornada ofrecerá una instancia de análisis académico. El profesor doctor Juan Paulo Gardinetti, titular de la Cátedra II de Historia Constitucional en la unidad académica local, dictará una lección magistral dedicada al bicentenario del texto supremo. Tras la conclusión del encuentro, pactada para las 18, el acervo documental permanecerá expuesto a la comunidad durante diez días en el horario habitual de atención de la entidad.