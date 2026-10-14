Crece la inquietud de estatales y docentes porque la Provincia no llama a paritarias

El gobierno bonaerense sigue sin concretar un llamado formal a paritarias. Los gremios docentes y estatales aguardan la convocatoria oficial mientras los contactos reservados entre los representantes sindicales y los funcionarios de Axel Kicillof no logran encontrar un punto de acuerdo.

El escenario salarial en la Provincia se va complejizando porque se acerca la fecha límite para iniciar las liquidaciones de sueldos y no aparece una oferta de aumento que los sindicatos esperan para estas horas.

“Hay un clima de conflicto cada vez más acentuado”, reconoció uno de los representantes gremiales que se sienta a la mesa paritaria. Es la sensación imperante en las distintas organizaciones ante la falta de un oferta oficial.

Por lo pronto, la mayoría de los gremios se sumará a un paro de actividades el jueves en el marco de la Marcha Federal Universitaria que está direccionada hacia la administración de Javier Milei. Así lo anunciaron las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente. También se sumará a la medida de fuerza el sector estatales que representa ATE.

Entre los reclamos, solapados, aparecen el pedido para que Kicillof disponga un aumento salarial. También, que se garanticen las prestaciones del IOMA.

La negociación en la Provincia se estancó, según se admite en distintas fuentes. La idea original de la Provincia era establecer una propuesta para octubre y noviembre, pero la oferta que ahora se estaría barajando sólo incluiría el mes en curso y estaría en principio lejos de las pretensiones de los sindicatos.

LIQUIDACIONES

Los gremios miran el almanaque con inquietud, porque mañana comenzaría la liquidación de sueldos y el aumento sigue sin anunciarse. En el caso de los docentes, el cómputo de los salarios habitualmente comienza unos días antes.

En forma paralela, insisten con que se llame formalmente a negociar. En las últimas horas aparecieron pedidos de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), que se sumó al reclamo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que pidió una convocatoria urgente para que un eventual aumento pueda incorporarse en los próximos haberes.

“El paso de los días nos vuelve a colocar en una situación de fecha límite para llegar a un acuerdo de incremento, por cuanto las liquidaciones de sueldos están cerca de cerrarse en los próximos días. Esta situación resulta especialmente preocupante, dado que septiembre ya quedó fuera de la negociación en cuanto a la posibilidad de incorporar un incremento en su liquidación. Conocemos la dificultad de obtener aumentos retroactivos; por ese motivo, resulta imperioso concretar un encuentro en los próximos días que permita aplicar el incremento en las próximas liquidaciones”, dijeron desde FEGEPPBA en una nota que le dirigieron al ministerio de Trabajo en las últimas horas.

“Los salarios alcanzan cada vez menos, los gastos y la vida se vuelve insostenible. Es necesaria una recomposición inmediata, porque no se pasar un mes más sin aumento”, puntualizó el secretario general del sindicato de docentes UDOCBA, Alejandro Salcedo, al insistir con el llamado a paritarias.

dos tramos

El reclamo de los sindicatos tiene como antecedente el último acuerdo salarial alcanzado en julio, cuando aceptaron una oferta de aumento del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio.

En aquella negociación, el Gobierno provincial también se comprometió a retomar la discusión paritaria en septiembre. El diálogo se abrió, hubo una primera reunión pero no se formalizó una oferta. Desde entonces las partes no volvieron a juntarse, al menos en lo formal, aunque se sabe que existen contactos que por ahora, no prosperaron para llegar a un entendimiento.

En el marco de una situación financiera por demás compleja por el recorte de los fondos nacionales, el gobierno de Kicillof decidió “saltear” el mes de septiembre donde no hubo aumento. Lo mismo ocurrió en junio.

Los gremios presionan frente al temor de que octubre corra con la misma suerte.