Un gremio de estatales se suma al paro del jueves: cómo impactará en La Plata

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional de 24 horas este jueves 15 de octubre y en Buenos Aires se movilizará al Congreso a partir de las 13:30 para exigir la derogación del Decreto 70/23. La protesta impactará en la administración pública bonaerense, y coincidirá con la Marcha Federal Universitaria y una huelga de docentes en escuelas públicas.

Durante la jornada, según explicaron desde ATE, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.

El paro de ATE y el impacto en La Plata

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el paro de los estatales impactará en las oficinas públicas con sede en La Plata como también en los hospitales. Asimismo afectará a escuelas bonaerense, ya que muchos auxiliares son parte del gremio. Además, ese día los docentes de Suteba y la FEB, los dos sindicatos mayoritarios, realizarán un paro de 24 horas en reclamo de mejores salarios.

Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos en algunos municipios, el área de migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, agentes de tránsito y controladores aéreos, entre otras dependencias.

El reclamo contra el DNU70/2023

“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/2023 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional. Y señaló: “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.

La movilización se dará además en el marco de la marcha de las universidades del país para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial que, según los gremios, tiene una pérdida en torno al 34%.