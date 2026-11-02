Cristina presidenta: el kicillofismo salió al cruce de La Cámpora

Los dichos de Cristina Fernández de Kirchner sobre la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027 calentaron aún más la interna peronista. Y más que desde el Gobierno de Axel Kicillof ratificaron que la mejor estrategia es dirimir la interna en las PASO, volvieron a cruzar a La Cámpora, tras las críticas al gobernador.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, le pidió a los sectores del peronismo que no se pongan “nerviosos”, dijo que las candidaturas hay que debatirlas el año que viene y dejó en claro que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que lidera Kicillof, tendrá un aspirante a la Presidencia. “No me voy a meter en la interna, que es lo que nos pidió Axel”, arrancó Bianco en Casa de Gobierno, pero a continuación hizo referencia a las críticas que llegaron desde el sector de Máximo Kirchner por una tapa del diario Clarín en la que decía que el gobernador no aceptaría que los candidatos de 2027 se resuelvan mediante acuerdos entre dirigentes.

“La tapa surge a partir de que el gobernador dijo que va a ir a las PASO. Es lo que había acordado hace una semana con distintos dirigentes del peronismo. No veo una razón por la cual habría que enojarse, ponerse nervioso con el gobernador, si dijo lo que ya se había acordado”, señaló el ministro.

El enojo de La Cámpora

Esta respuesta fue directa hacia el corazón kirchnerista. El fin de semana, el senador provincial Emmanuel González Santalla, cuestionó que el mandatario plantee una disputa interna con Cristina Kirchner. “Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo ‘hombre’ justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, juntó coraje y reunió a un grupito de intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina”, escribió en redes sociales.

Pero Santalla no fue el único dirigente que cruzó a Kicillof: hubo una catarata de posteos de dirigentes cristinistas, como el diputado Facundo Tignanelli, y Fernanda Raverta, que fue funcionaria del gobernador. Frente a esto, Bianco reiteró la estrategia de ir a las primarias pero que eso recién debe discutirse en 2027. “Cada sector el año que viene expresará su candidatura, y el MDF seguro tenga un candidato a presidente”, señaló. Y consideró que las PASO es el sistema más adecuado para resolver las diferencias: "El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente".

Qué dijo Cristina

Como se informó, Cristina Fernández de Kirchner auguró desde su arresto domiciliario una derrota del presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos, y no descartó volver a ser candidata presidencial en 2027, en la primera entrevista que concedió a un medio internacional desde su condena por corrupción.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", dijo la expresidenta al diario The Washington Post, que la entrevistó en su departamento de 200 metros cuadrados de Buenos Aires, donde cumple seis años de arresto domiciliario con inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Sobre un posible regreso a la presidencia en 2027, cuando se espera que el presidente Javier Milei busque la reelección, fue cautelosa: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?". La oposición aún no se ha unido en torno a un candidato. La expresidenta negó haber cometido delito alguno y describió su procesamiento como motivado políticamente. "Dime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto", afirmó.

Kirchner y su abogado, Rafael Valim, solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso alegando que se le negaron garantías procesales. Valim, quien fue asesor de Lula, dijo que la prioridad es restablecer los derechos políticos de la expresidenta. "Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino", sostuvo.

En la entrevista, Kirchner reconoció que los peronistas contribuyeron a su derrota en 2023, cuando la inflación anual alcanzó el 211 por ciento bajo el gobierno de Alberto Fernández. "Se produjo un colapso en la cultura laboral", dijo.