Cruces por la deuda con los municipios: “Ordene su casa”, le dijo Balbín a Kicillof

Tras las recurrentes presentaciones del Poder Ejecutivo bonaerense ante el Gobierno Nacional por la retención de fondos que le pertenecen a la Provincia, el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Balbín, se pronunció para exigirle al gobernador Axel Kicillof un trato equitativo y responsabilidad financiera con los distritos de la Provincia, en particular con las gestiones municipales que sufren la asfixia económica del Tesoro provincial.

“Entendemos y respaldamos que la Provincia exija los recursos que legítimamente le corresponden frente a Nación, porque son fondos de todos los bonaerenses. Sin embargo, el Gobernador no puede sostener un doble estándar moral ni financiero: mientras reclama con vehemencia hacia arriba, mira para otro lado y ahoga a las gestiones locales reteniéndoles giros esenciales. Está muy bien reclamar lo que le debe la Nación, pero Kicillof tiene que mirar en su propia casa y pagar la pesada deuda que mantiene con los intendentes”, enfatizó Balbín.

Desde la conducción del radicalismo provincial alertaron sobre la delicada situación que atraviesan los municipios debido a los severos atrasos en la transferencia de fondos presupuestados, una problemática que impacta de lleno en la prestación de servicios básicos y en la economía diaria de los vecinos.

Las deudas que afectan a los municipios

Como se viene informando, los municipios denuncian que afrontan millonarias deudas por prestaciones sanitarias, medicamentos e insumos que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) no reembolsa a los hospitales municipales. A esto se suma el retraso estructural en los giros del programa SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada), lo que obliga a los jefes comunales a financiar la salud pública local con recursos propios cada vez más escasos.

También las demoras administrativas y de transferencia vinculadas al Instituto de Previsión Social (IPS) generan un descalce financiero permanente en las arcas municipales al momento de consolidar aportes y haberes previsionales. Además, obras públicas paralizadas y desactualizadas. Los compromisos asumidos a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Fiscal Municipal (FEFIM) y convenios de infraestructura presentan demoras críticas de pago. Los desembolsos pendientes han quedado completamente desfasados frente a la inflación, paralizando trabajos clave de pavimentación, luminarias y saneamiento en los distritos.

A todo esto se agrega el financiamiento de los Torneos Bonaerenses y la incertidumbre que genera en las comunas el desfasaje en los montos asignados para cubrir el transporte, la logística, la gastronomía y la estadía de las delegaciones juveniles y de adultos mayores que participan en las distintas etapas de las competencias provinciales, cuyos costos recaen operativamente sobre las arcas municipales.

“Sin municipios fuertes no hay Provincia viable”

El titular de la UCR bonaerense remarcó que la descentralización de responsabilidades hacia los municipios no estuvo acompañada por el envío oportuno de los recursos correspondientes.

“Hoy son los intendentes los que le ponen la cara día a día a los vecinos cuando falta un remedio en el hospital, cuando una obra se frena o cuando la cobrabilidad local cae. No se puede hacer gestión provincial a costa del ahogo de los municipios. Exigimos la cancelación inmediata de los saldos pendientes y la puesta al día de los convenios firmados. Para exigir equidad a nivel nacional, primero hay que ejercer la equidad dentro de la propia Provincia”, concluyó Balbín.