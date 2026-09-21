Día por día, la agenda de León XIV en Argentina: misas multitudinarias, encuentro con jóvenes y visitas

El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

La visita formará parte del viaje apostólico que el pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Día por día, la agenda de León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Montevideo. El aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. A las 17:50 está prevista la visita al presidente Javier Milei, y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre

La actividad continuará al día siguiente con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

León XIV viajará a Córdoba el martes. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

En la última jornada de León XIV en la Argentina, a las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.

¿Feriado por la visita del Papa León XIV?

El Gobierno nacional confirmó que evalúa la posibilidad de decretar feriado o día no laborable para los días en los que el papa León XIV visite la Argentina. Así lo señaló el canciller Pablo Quirno, durante la conferencia de prensa que esta mañana encabezó junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, y por el vocero presidencial, Adrián Ravier.

“Recién hoy tuvimos la confirmación oficial del calendario", sostuvo el canciller, quien afirmó que "lo vamos a analizar en función de las diferentes localidades que va a visitar el Papa, a la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los fieles en distintos lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de los argentinos”. Además, indicó que “aún no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos o feriados”, como tampoco qué días ni las jurisdicciones donde podrían aplicarse.

La celebración del Gobierno

Más temprano, Quirno afirmó que el Gobierno recibió “con enorme alegría” la noticia de la visita del papa León XIV, quien arribará a Buenos Aires el 8 de noviembre próximo, y enfatizó: “Santo padre, la Argentina lo espera”. Lo expresó en la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno, acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo; y por el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El canciller destacó que para el Gobierno la llegada de León XIV “tiene una significación muy especial” y aseguró que la visita del Papa es fruto del “diálogo con la Santa Sede” y conlleva “una enorme responsabilidad institucional”. “Nuestro objetivo es muy claro, que el Papa pueda cumplir plenamente su visión pastoral y que los argentinos puedan recibirlo y participar de esta visita de manera ordenada y segura”, manifestó Quirno.

Recalcó que para el Gobierno nacional este anuncio “tiene una significación muy especial”, hay que “la visita es el fruto del diálogo con la Santa Sede y con la Iglesia argentina iniciado a partir de la invitación del presidente Javier Milei y desarrollado durante estos meses con enorme responsabilidad institucional”.

Quirno dijo que el Gobierno argentino entendió “desde el comienzo que esta debía ser además de la visita de un jefe de Estado, ante todo una visita apostólica, una visita del Santo Padre al pueblo argentino con una dimensión pastoral propia, que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza. Reconoció, asimismo, “la disposición de todos los organismos nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires, de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y de los municipios que participan de esta organización”.