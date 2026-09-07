Dos comisiones de la UNLP aprueban nombrar a Tauber “sabio” platense

Tal como adelantó EL DIA el pasado viernes, un proyecto fechado el 15 de junio de este año y presentado por la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata propuso declarar y nombrar al presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, como “sabio”, la categoría con la que en 1942 se instituyeron a los científicos y académicos Florentino Ameghino, Alejandro Korn, Pedro Bonifacio Palacios, Carlos Spegazzini y Juan Vucetich. Según averiguó este diario, hubo dos comisiones del Consejo Superior de la institución que aprobaron este proyecto.

Ameghino, Korn, Palacios, Spegazzini y Vucetich, los históricos 5 sabios

La iniciativa, según pudo saber este diario, se trató en al menos dos comisiones del Consejo Superior de la Universidad, pero el rector dijo que “no es el momento de mirar entre nosotros”.

En ese texto -al que accedió EL DIA- el Presidente de la UNLP agradece la decisión, pero pide no avanzar con la misma: “Creo que no es tiempo de que esta Universidad mire hacia uno de nosotros. Todos nuestros esfuerzos, nuestras ideas y nuestra energía institucional deben estar puestos en hacer crecer esta Universidad que construimos entre todos, con el compromiso inclaudicable hacia un pueblo que atraviesa tiempos difíciles”, argumenta y propone “resolver con celeridad, porque resulta de total justicia, que se dé curso a la distinción del Dr. René Favaloro (como el sexto sabio) tal como ustedes lo han consensuado”.

En efecto, el nombre de Tauber surgió junto con el del ilustre médico en el marco de un encuentro conjunto entre la UNLP y la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata”, según le aseguró a EL DIA el titular de esa entidad, Alberto Alba, quien agregó que, entre otras líneas de trabajo, se resolvió retomar “el reconocimiento denominado ‘Sabios Platenses’”.

QUÉ DICE LA INICIATIVA

La idea, reconstruyó Alba, fue abordada durante una reunión de la Comisión Directiva de la Federación junto con el Secretario General de la UNLP en la que se evaluaron nombres de personalidades “cuyas trayectorias y contribuciones a la comunidad podrían hacerlas merecedoras de la distinción. Entre las primeras figuras consideradas surgieron René Favaloro y Fernando Tauber”, admitió.

Cabe recordar que la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata fue parte de las organizaciones de la sociedad civil que en junio de 1941 acercó la propuesta sobre Ameghino, Korn, Palacios, Spegazzini y Vucetich al recién asumido Presidente de la UNLP, Alfredo L. Palacios.

“Aquella presentación recogió cinco de las principales referencias del mundo universitario platense desde el reconocimiento de sus trayectorias expertas en diferentes categorías académicas y científicas”, recuerda el texto de 125 páginas que ahora propuso el nombre de Tauber como “necesario reconocimiento a su trayectoria en el campo específico del Planeamiento y la Gestión” y, “por sobre todas las cosas, en lo educativo universitario”. La propuesta de Favaloro esta fundamentada en cinco paginas.

Mientras que hacia el final del extenso repaso por la trayectoria del Presidente de la UNLP se concluye que “la carrera del Dr. Arq. Tauber, su incidencia en la historia reciente de la UNLP, de la ciudad de La Plata y, por ende, de las instituciones proponentes, amerita sobradamente las razones y argumentos que justifican esta decisión”.

Si bien la moción, según Alba, fue acompañada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Directiva presentes, se aclaró “que no se trata de una declaración ya concedida ni de la incorporación del Dr. Tauber como un supuesto ‘sexto sabio’, sino de una propuesta institucional”.

Gana consenso la propuesta para avanzar con el reconocimiento al Dr. René Favaloro

Alba también aludió a la declinación de Tauber para que la UNLP avanzara con el expediente: “La Federación respetará plenamente la voluntad que provenga de cualquiera de los nombres postulados en caso de que se manifieste su decisión de no aceptar o se fundamenten razones para que no se continúe con la gestión”.

Por último, anticipó que “la Federación y la UNLP continúan trabajando en la elaboración de los antecedentes y legajos de otras personalidades, con el propósito de que las instancias competentes puedan evaluar sus méritos, trayectorias y contribuciones para recibir el reconocimiento de ‘sabio o sabia platense’”.