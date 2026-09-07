La médica que volvió de la muerte y armó revuelo

Una extensa nota anónima firmada con el seudónimo de “Julieta Lanteri” y que circuló luego de que se conociera la propuesta para elevar a Fernando Tauber a la categoría de “sabio” desató revuelo en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Concretamente, el texto cuestiona de manera directa la intención de nombrar “sabio de La Plata” al actual presidente de la UNLP compartiendo nómina con el Dr. René Favaloro.

“¿Es razonable que quien ejerce el máximo poder dentro de una institución reciba de esa misma institución uno de sus reconocimientos más extraordinarios?”, critica el escrito en sus primeras líneas, señalando que los rituales de distinción pueden funcionar como “demostraciones de adhesión y subordinación”.

El texto también observa que mientras la candidatura de Tauber ocupa 125 páginas de “acumulación curricular”, la de Favaloro consta de solo 5.

Además, apunta contra la decisión de actualizar una nómina histórica creada en 1942 integrada únicamente por varones. “Si una universidad que ha hecho de las políticas de género una parte central de su identidad decide revisar en 2026 un panteón exclusivamente masculino (...), ¿cómo termina proponiendo exactamente a otros dos varones?”, interroga el escrito, tildando el hecho como una “omisión que demuestra otra consecuencia de acumular poder”.

Sobre el cierre, el texto firmado por la médica egresada del Nacional e impulsora del voto femenino interpela a las autoridades del Consejo Superior de la UNLP al plantear que tal vez la pregunta a hacerse no sea “si Tauber desea ser declarado sabio; ni siquiera si considera que tiene méritos para serlo. Sino si una Universidad nacida y legitimada en la tradición reformista debería convertir a quien la gobierna en objeto de su propia consagración”, y remata: “Porque quizá el problema no sea que alguien quiera ponerse una corona. El problema empieza cuando descubre que tiene alrededor suficientes manos dispuestas a colocársela”.