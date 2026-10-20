El gobierno de Lula da Silva acusó a Javier Milei de “injerencia externa” a pocos días del balotaje en Brasil

La tensa relación entre Javier Milei y Lula da Silva sumó un nuevo capítulo este martes que repercute en el vínculo bilateral entre Argentina y Brasil. En las últimas horas, la Cancillería brasileña emitió un duro comunicado para cuestionar las recientes declaraciones del jefe de Estado argentino cuestionando al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico brasileño.

En primer lugar, las autoridades brasileñas catalogaron los dichos del mandatario argentino como un “nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”, a muy pocos días de la realización de la segunda vuelta electoral fijada para este domingo 25.

En el comunicado oficial, el gobierno de Lula cuestionó con dureza los argumentos utilizados por Milei, señalando que “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”.

Asimismo, las autoridades diplomáticas remarcaron que el posicionamiento del presidente argentino resulta incompatible con el vínculo bilateral histórico entre ambas naciones: “Esta manifestación antidemocrática es inaceptable, desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo”.

En otro tramo del comunicado, la Cancillería de Brasil salió en defensa de su sistema de escrutinio frente a los cuestionamientos procedentes de la Casa Rosada. “El sistema brasileño de voto electrónico ha demostrado ser seguro, nunca registró irregularidades, y observadores electorales de todo el mundo ya han ratificado esta realidad en la primera vuelta de las elecciones”, explicó.

Finalmente, el gobierno brasileño dejó una contundente advertencia para Milei de cara al balotaje. “La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25”, sentenciaron.



