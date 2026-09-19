El Gobierno disimula los movimientos independientes de Patricia Bullrich

La tensión política dentro de La Libertad Avanza dejó al descubierto la estrategia con la que el presidente Javier Milei aborda los movimientos de la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich. Con una imagen positiva que ronda los 33 puntos y una negativa que trepa al 56,6 por ciento, el oficialismo administra un escenario donde la gestión de los conflictos internos y la respuesta táctica se volvieron centrales.

Frente a las acciones de la senadora, la respuesta oficial consistió en quitar trascendencia al conflicto. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, minimizó el impacto del video en el que la legisladora tararea una canción de Lali Espósito y calificó el hecho como algo positivo, en sintonía con la postura de Javier Milei, quien sostuvo que la situación no representa un problema. De este modo, la Casa Rosada buscó evitar que las diferencias escalaran públicamente.

En paralelo, cuando los cuestionamientos de Bullrich señalaron modificaciones presupuestarias en el área de discapacidad sin previo aviso en la mesa de trabajo, el Ejecutivo reaccionó para modificar el Presupuesto nacional enviado al Congreso. La administración impulsó que La Libertad Avanza defienda un proyecto de ley para que el sector reciba los fondos necesarios para sostener los tratamientos, luego de que la legisladora advirtiera sobre los cambios introducidos por el Ministerio de Economía.

En el plano general, los datos de las consultoras como Synopsis, que muestran la caída de la aprobación presidencial y el nivel de imagen de dirigentes como Axel Kicillof y Patricia Bullrich, condicionaron los planes de la Casa Rosada.

A partir de la apertura de canales informales desde Washington en diciembre, el equipo de Luis Caputo preparó una narrativa sobre las Islas Malvinas. Con la mención de Estados Unidos, el Gobierno organizó la cadena nacional para presentar la Ley de Soberanía ante el Congreso.

El objetivo de esta medida consistió en evitar que la administración fuera acusada de no haber realizado acciones frente a la posibilidad de perforaciones petroleras en el mar que rodea a las islas durante el año de votaciones. El Presidente incorporará la reivindicación de la soberanía argentina en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde mantendrá un encuentro con Benjamin Netanyahu.

Milei y el "arte" de Lali

Por su parte Milei se refirió al video que publicó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con la canción de Lali Espósito "No me importa", artista con la que el presidente tuvo varios enfrentamientos públicos.

"¿Cuál sería el problema de que escuche Lali?", planteó el mandatario en declaraciones a un medio televisivo y acto seguido aseguró: "Para mí no sería ningún problema".

"De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte", sostuvo y para finalizar sorprendió al contar: "Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron".

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas en un mensaje de texto dirigido a la panelista "Pochi" del programa Puro Show.

En el video puede verse a la ex ministra de Seguridad entrar a su oficina y poner en una computadora portátil, que se encuentra en su escritorio, el tema de la cantante titulado: "No me importa".

La senadora realizó la publicación luego de haber dejado en claro su malestar por los recortes en el Presupuesto 2027 en lo que refiere a discapacidad. "Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan", aseveró y marcó: "Tenemos que lograr que las cosas se mastiquen un poco más y no mandar así, de sopetón, cosas que discutimos en una mesa".

